La Cremonese - alla ricerca di punti salvezza per rincorrere il Lecce - sfida il Pisa già aritmeticamente retrocesso. Giampaolo perde Baschirotto in difesa e punta sulla coppia Bonazzoli-Vardy in avanti. Moreo e Stojilkovic confermati nell'attacco di Hiljemark. Match in programma domenica 10 maggio alle 15
Probabili Formazioni
La probabile formazione
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo
- Giampaolo perde Baschirotto sino a fine stagione: in difesa Bianchetti al fianco di Luperto
- Rispetto al ko contro la Lazio dovrebbero esserci Vandenputte a sinistra e Vardy in avanti
La probabile formazione
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
- Hiljemark potrebbe confermare la formazione che ha perso col Lecce
- Moreo-Stojilkovic coppia d'attacco
- Denoon, Marin e Tramoni non disponibili