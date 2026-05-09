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Cremonese-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Cremonese - alla ricerca di punti salvezza per rincorrere il Lecce - sfida il Pisa già aritmeticamente retrocesso. Giampaolo perde Baschirotto in difesa e punta sulla coppia Bonazzoli-Vardy in avanti. Moreo e Stojilkovic confermati nell'attacco di Hiljemark. Match in programma domenica 10 maggio alle 15

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
PORTIERE
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
TERZINO DESTRO
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Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
DIFENSORE CENTRALE
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
DIFENSORE CENTRALE
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
TERZINO SINISTRO
Cremonese
Romano Floriani
Romano Floriani
ESTERNO DESTRO
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
CENTROCAMPISTA CENTRALE
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
ESTERNO SINISTRO
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
ATTACCANTE
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Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
ATTACCANTE

La probabile formazione

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo

  • Giampaolo perde Baschirotto sino a fine stagione: in difesa Bianchetti al fianco di Luperto
  • Rispetto al ko contro la Lazio dovrebbero esserci Vandenputte a sinistra e Vardy in avanti
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
PORTIERE
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
DIFENSORE CENTRO DESTRA
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Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
DIFENSORE CENTRALE
Pisa
Rosen Bozhinov
Rosen Bozhinov
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
ESTERNO DESTRO
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
MEZZALA DESTRA
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
MEZZALA SINISTRA
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Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
ESTERNO SINISTRO
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
ATTACCANTE
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Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
ATTACCANTE

La probabile formazione

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

  • Hiljemark potrebbe confermare la formazione che ha perso col Lecce
  • Moreo-Stojilkovic coppia d'attacco
  • Denoon, Marin e Tramoni non disponibili

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