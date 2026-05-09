Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Fiorentina e Genoa si sfidano nella 36^ giornata di Serie A: match in programma domenica 10 maggio alle 15. Per Vanoli ballottaggio in avanti tra Gudmundsson e Braschi. De Rossi lancia Zatterstrom dal 1' in difesa, Vitinha-Ekhator a supporto di Colombo

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
PORTIERE
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
TERZINO DESTRO
pubblicità
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
DIFENSORE CENTRALE
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
DIFENSORE CENTRALE
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
TERZINO SINISTRO
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
MEZZALA DESTRA
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
MEZZALA SINISTRA
pubblicità
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
ALA DESTRA
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
CENTRAVANTI
pubblicità
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
ALA SINISTRA

La probabile formazione

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

  • In avanti ballottaggio Gudmundsson/Braschi
  • Piccoli ci prova per essere a disposizione di Vanoli
  • Kean continua ad avere dolore alla tibia
  • Lamptey e Fortini indisponibili
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
PORTIERE
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
DIFENSORE CENTRO DESTRA
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
DIFENSORE CENTRALE
Genoa
Nils Zätterström
Nils Zätterström
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
pubblicità
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
ESTERNO DESTRO
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
ESTERNO SINISTRO
pubblicità
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
TREQUARTISTA
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
TREQUARTISTA
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
ATTACCANTE

La probabile formazione

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Sabelli, Masini, Amorim, Ellertsson; Vitinha, Ekhator, Colombo. All. De Rossi

  • Zatterstrom titolare in difesa con Marcandalli e Ostigard
  • Davanti Vitinha ed Ekhator alle spalle di Colombo
  • Messias, Norton-Cuffy e Baldanzi non disponibili

Serie A: Altre Notizie

Allegri LIVE: "Vedere le cose in modo positivo"

live milan

Domenica alle 20.45 il Milan ospita l'Atalanta in un match cruciale per la corsa all'Europa....

Il Papa all'Inter: "Siate modello per i giovani"

AL VATICANO

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano dirigenti, tecnici e giocatori dell'Inter congratulandosi...

Dove vedere Cagliari-Udinese

guida tv

La partita tra Cagliari e Udinese della 36^ giornata di Serie A si gioca sabato 9 maggio alle ore...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 9 maggio, si scende in campo per la 36^ giornata di Serie A. Alle...

Schenone-Rocchi, nessuna intercettazione rilevante

milano

Giornata importante negli uffici del Tribunale di Milano per l'inchiesta sugli arbitri. Il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE