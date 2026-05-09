Fiorentina e Genoa si sfidano nella 36^ giornata di Serie A: match in programma domenica 10 maggio alle 15. Per Vanoli ballottaggio in avanti tra Gudmundsson e Braschi. De Rossi lancia Zatterstrom dal 1' in difesa, Vitinha-Ekhator a supporto di Colombo
Probabili Formazioni
La probabile formazione
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli
- In avanti ballottaggio Gudmundsson/Braschi
- Piccoli ci prova per essere a disposizione di Vanoli
- Kean continua ad avere dolore alla tibia
- Lamptey e Fortini indisponibili
La probabile formazione
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Sabelli, Masini, Amorim, Ellertsson; Vitinha, Ekhator, Colombo. All. De Rossi
- Zatterstrom titolare in difesa con Marcandalli e Ostigard
- Davanti Vitinha ed Ekhator alle spalle di Colombo
- Messias, Norton-Cuffy e Baldanzi non disponibili