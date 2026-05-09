Il Papa riceve l'Inter: "Siate un modello per i giovani"AL VATICANO
Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano dirigenti, tecnici e giocatori dell'Inter congratulandosi per la conquista del 21° scudetto e richiamando il valore educativo dello sport per le giovani generazioni. "Molti giovani, in questi giorni, guardano a voi come ai loro 'eroi', come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori"
"Benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto". Il Papa ha ricevuto dirigenti e calciatori dell’Inter, vincitori del 21° scudetto. "Questo - dice - è certamente, per voi, un momento di grande gioia, di cui sono lieto di essere reso partecipe. È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti che in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi".
La citazione di San Giovanni Paolo II
"Mentre mi felicito con voi - ha aggiunto il Papa - vi invito a riflettere sull’esperienza vissuta, per farvi portatori, in questo momento di successo, di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro, in questi giorni, guardano a voi come ai loro 'eroi', come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori". Prevost ha citato anche San Giovanni Paolo II, che circa 35 anni fa, parlava di questi temi durante un incontro tenuto proprio con alcuni rappresentanti dell'Inter. "Dopo averne ricordato il ruolo significativo nella storia calcistica italiana, rivolgendosi a calciatori e dirigenti ha detto: 'Fate sì che molti possano riconoscere in voi e nel vostro comportamento autenticità e rettitudine a tutta prova'. Sono parole che mi sento di ripetervi anch’io, rinnovandovi le mie congratulazioni".