Il Papa riceve l'Inter: "Siate un modello per i giovani"

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano dirigenti, tecnici e giocatori dell'Inter congratulandosi per la conquista del 21° scudetto e richiamando il valore educativo dello sport per le giovani generazioni. "Molti giovani, in questi giorni, guardano a voi come ai loro 'eroi', come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori"

"Benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto". Il Papa ha ricevuto dirigenti e calciatori dell’Inter, vincitori del 21° scudetto. "Questo - dice - è certamente, per voi, un momento di grande gioia, di cui sono lieto di essere reso partecipe. È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti che in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi".