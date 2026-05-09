Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter torna in campo sabato alle 18, ospite della Lazio (che affronterà nuovamente mercoledì 13 maggio in finale di Coppa Italia). Zaccagni si è fermato ed è da valutare anche per la Coppa: Sarri sceglie Noslin al suo posto nel tridente con Isaksen e Maldini. In difesa rientra Gila. Tanti cambi per Chivu: in porta Martinez, in difesa c'è l'ex Acerbi. A riposo Akanji, Dimarco e Dumfries. Davanti Lautaro, Thuram favorito su Bonny. Fuori per infortunio Calhanoglu e Pio Esposito
Probabili Formazioni
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
- Zaccagni si è fermato nel corso dell'ultimo allenamento di venerdì ed è da valutare in vista della Coppa: al suo posto pronto Noslin (o Pedro) nel tridente. Confermati Maldini e Isaksen
- In difesa è recuperato Gila che dovrebbe riprendere il suo posto al centro, accanto a Romagnoli
- Rispetto all'ultima gara Sarri potrebbe cambiare i terzini, con Lazzari e Pellegrini dal 1'
- In mezzo dovrebbe tornare Rovella dal 1' (ballottaggio con Patric), dubbio tra Taylor e Dele-Bashiru
La probabile formazione
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
- Tanti cambi, dubbi e ballottaggi per Chivu, tra lo scudetto appena vinto e una finale di Coppa Italia a cui pensare (mercoledì sera, sempre contro la Lazio)
- In porta Martinez dovrebbe prendere il posto di Sommer
- Al centro della difesa ballottaggio tra Acerbi e De Vrji
- Sugli esterni pronti Darmian (o Diouf) e Carlos Augusto, con riposo per Dimarco e Dumfries
- Anche la mediana potrebbe essere rivoluzionata: Sucic e Frattesi in ballottaggio, con uno tra Barella e Zielinski in regia
- In attacco Lautaro dovrebbe esserci regolarmente, con Thuram favorito su Bonny al suo fianco