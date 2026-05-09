Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter torna in campo sabato alle 18, ospite della Lazio (che affronterà nuovamente mercoledì 13 maggio in finale di Coppa Italia). Zaccagni si è fermato ed è da valutare anche per la Coppa: Sarri sceglie Noslin al suo posto nel tridente con Isaksen e Maldini. In difesa rientra Gila. Tanti cambi per Chivu: in porta Martinez, in difesa c'è l'ex Acerbi. A riposo Akanji, Dimarco e Dumfries. Davanti Lautaro, Thuram favorito su Bonny. Fuori per infortunio Calhanoglu e Pio Esposito