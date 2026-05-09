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Lazio-Inter, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter torna in campo sabato alle 18, ospite della Lazio (che affronterà nuovamente mercoledì 13 maggio in finale di Coppa Italia). Zaccagni si è fermato ed è da valutare anche per la Coppa: Sarri sceglie Noslin al suo posto nel tridente con Isaksen e Maldini. In difesa rientra Gila. Tanti cambi per Chivu: in porta Martinez, in difesa c'è l'ex Acerbi. A riposo Akanji, Dimarco e Dumfries. Davanti Lautaro, Thuram favorito su Bonny. Fuori per infortunio Calhanoglu e Pio Esposito

Probabili Formazioni

Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
Portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
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Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
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Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Mezzala destra
Lazio
Nicolò Rovella
Nicolò Rovella
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Centravanti
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Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
ala sinistra

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

  • Zaccagni si è fermato nel corso dell'ultimo allenamento di venerdì ed è da valutare in vista della Coppa: al suo posto pronto Noslin (o Pedro) nel tridente. Confermati Maldini e Isaksen
  • In difesa è recuperato Gila che dovrebbe riprendere il suo posto al centro, accanto a Romagnoli
  • Rispetto all'ultima gara Sarri potrebbe cambiare i terzini, con Lazzari e Pellegrini dal 1'
  • In mezzo dovrebbe tornare Rovella dal 1' (ballottaggio con Patric), dubbio tra Taylor e Dele-Bashiru
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
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Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Matteo Darmian
Matteo Darmian
Esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
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Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante
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Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

  • Tanti cambi, dubbi e ballottaggi per Chivu, tra lo scudetto appena vinto e una finale di Coppa Italia a cui pensare (mercoledì sera, sempre contro la Lazio)
  • In porta Martinez dovrebbe prendere il posto di Sommer
  • Al centro della difesa ballottaggio tra Acerbi e De Vrji
  • Sugli esterni pronti Darmian (o Diouf) e Carlos Augusto, con riposo per Dimarco e Dumfries
  • Anche la mediana potrebbe essere rivoluzionata: Sucic e Frattesi in ballottaggio, con uno tra Barella e Zielinski in regia
  • In attacco Lautaro dovrebbe esserci regolarmente, con Thuram favorito su Bonny al suo fianco

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