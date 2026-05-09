Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 36^ giornataguida tv
Oggi, sabato 9 maggio, si scende in campo per la 36^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 36^ giornata di campionato che inizia con, alle 15.00, Cagliari-Udinese. A seguire alle 18.00 con Lazio-Inter e la sera, alle 20.45, Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà.
Gli studi di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 9 maggio
- ore 15.00: Cagliari-Udinese su DAZN 1
- ore 18.00: Lazio-Inter su DAZN 1
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Fernando Orsi
- Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
- Alle 20.45: LECCE-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà