Sono tre gli appuntamenti del sabato della 36^ giornata di campionato che inizia con, alle 15.00, Cagliari-Udinese . A seguire alle 18.00 con Lazio-Inter e la sera, alle 20.45, Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà.

Gli studi di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.