Il Verona già retrocesso ospita il Como, alla ricerca di uno storico piazzamento europeo. Sammarco senza Valentini squalificato, in avanti Suslov e Bowie. Fabregas deve rinunciare a Ramon e punta su Diao-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas. Match in programma domenica 10 maggio alle 12.30
Probabili Formazioni
La probabile formazione
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco
- Verona già in B con la coppia d'attacco Suslov-Bowie
- Valentini squalificato
- Serdar, Mosquera, Oyegoke, Kella-Kotchap e Niasse indisponibili
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, D. Carlos, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Il Como si gioca un piazzamento europeo nelle ultime 3 giornate: a Verona Fabregas pensa a Diao-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas
- Ramon squalificato
- Indisponibile Addai