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Verona-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Verona già retrocesso ospita il Como, alla ricerca di uno storico piazzamento europeo. Sammarco senza Valentini squalificato, in avanti Suslov e Bowie. Fabregas deve rinunciare a Ramon e punta su Diao-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas. Match in programma domenica 10 maggio alle 12.30

Probabili Formazioni

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
DIFENSORE CENTRO DESTRA
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Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
DIFENSORE CENTRALE
Verona
Martin Frese
Martin Frese
DIFENSORE CENTRO SINISTRA
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Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
ESTERNO DESTRO
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
MEZZALA DESTRA
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
MEZZALA SINISTRA
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Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
ESTERNO SINISTRO
Verona
Tomás Suslov
Tomás Suslov
ATTACCANTE
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Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
ATTACCANTE

La probabile formazione

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco

  • Verona già in B con la coppia d'attacco Suslov-Bowie
  • Valentini squalificato
  • Serdar, Mosquera, Oyegoke, Kella-Kotchap e Niasse indisponibili
Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
TERZINO DESTRO
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Como
Diego Carlos
Diego Carlos
DIFENSORE CENTRALE
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
DIFENSORE CENTRALE
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Como
Álex Valle
Álex Valle
TERZINO SINISTRO
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Assane Diao
Assane Diao
TREQUARTISTA DESTRO
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Como
Nico Paz
Nico Paz
TREQUARTISTA CENTRALE
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
TREQUARTISTA SINISTRO
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
ATTACCANTE

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, D. Carlos, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Il Como si gioca un piazzamento europeo nelle ultime 3 giornate: a Verona Fabregas pensa a Diao-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas
  • Ramon squalificato
  • Indisponibile Addai

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