Dove vedere Cremonese-Pisa

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I numeri di Cremonese e Pisa

Il Pisa ha vinto l'unico precedente in Serie A contro la Cremonese, 1-0 lo scorso 7 novembre, con un gol di Idrissa Touré; quello è uno dei due soli successi dei toscani nel torneo in corso (l'altro contro il Cagliari). La Cremonese ha perso le ultime tre gare contro il Pisa tra Serie A e B, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 sfide (3V, 4N) - è già una serie record di ko consecutivi contro questa avversaria considerando queste due competizioni. Il Pisa ha subito gol in 13 delle ultime 14 trasferte contro la Cremonese tra Serie A e B - l'unica eccezione è uno 0-0 dell'8 novembre 1981 in B. Dopo il successo contro il Parma, lo scorso 21 marzo, la Cremonese non ha più trovato la vittoria in Serie A con Marco Giampaolo in panchina (1N, 4P); una sconfitta contro il Pisa e una contestuale vittoria del Lecce contro la Juventus porterebbero i grigiorossi a una retrocessione aritmetica in Serie B. Il Pisa può diventare la quarta squadra nelle ultime otto stagioni a trovare almeno un successo, da ultima in classifica, nel corso delle ultime tre giornate di Serie A, dopo il Crotone nel 2021 (contro l'Hellas Verona), il Venezia nel 2022 (contro il Bologna) e il Monza nel 2025 (contro l'Udinese). Nessuna squadra ha pareggiato più gare casalinghe rispetto alla Cremonese in questa Serie A: sette, alla pari di Fiorentina e Juventus. Il Pisa è, insieme al Wolverhampton, una delle due squadre che non hanno trovato alcun successo in trasferta nei cinque grandi campionati europei in corso; in aggiunta, nessuna formazione ha pareggiato più gare esterne rispetto ai toscani considerando i cinque principali tornei continentali: otto, come Leeds United e Real Betis.