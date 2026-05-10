Dove vedere Fiorentina-Genoa

La partita Fiorentina-Genoa valida per la 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 10 maggio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Genoa

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina (9N, 6P): 2-1 il 1° settembre 2019, con le reti di Cristián Zapata e Christian Kouamé (Pulgar per la Viola). La Fiorentina è imbattuta da 10 incontri di Serie A contro il Genoa (5V, 5N): quella rossoblù è l'avversaria che i viola hanno affrontato più volte dal 2020 in avanti senza perdere nella competizione (10, appunto). Il Franchi è lo stadio in cui il Genoa ha disputato più incontri senza vincere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): otto pareggi e 10 sconfitte nel parziale contro la Fiorentina; l'ultimo successo esterno del Genoa contro la Fiorentina risale addirittura al 27 marzo 1977: 2-1 (gol di Roberto Pruzzo e Ignazio Arcoleo, Gianfranco Casarsa per i toscani). Nonostante la Fiorentina sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di campionato (3V, 4N), ha perso la più recente contro la Roma (4-0). Il Genoa non ha trovato il successo né la via del gol nelle ultime due gare di campionato (1N, 1P), dopo che aveva vinto cinque delle otto precedenti (3P). La Fiorentina, a cui manca uno punto per la matematica salvezza a prescindere dagli altri campi, è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 4N) e nelle cinque più recenti di queste ha incassato un solo gol (nell'1-1 contro l'Inter). Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime otto trasferte di Serie A; nel periodo (dalla 21ª giornata), nessuna formazione ha collezionato più clean sheet esterni nel torneo (quattro anche per Como, Inter, Lazio e Parma).