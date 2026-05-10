La sfida tra Parma e Roma, valida per la 36^ giornata di Serie A, si gioca domenica 10 maggio alle 18. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Paolo Assogna. Inoltre, dalle 15.30 alle 18 appuntamento con Sunday Football con Leo Di bello, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Alessio Scarchilli. Dalle 20 spazio a Campo Aperto-Domenica con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara. Dalle 20 alle 20.40 appuntamento poi con Anteprima Club che poi ritorna alle 22.40 con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis.

I numeri di Parma e Roma

La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma (1N, 2P), con un punteggio aggregato di 28-11. Il Parma ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva registrati nelle 12 precedenti sfide interne contro i giallorossi nel torneo (1N, 9P). La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 36 su 57 confronti, completano 10 pareggi e 11 successi dei gialloblù; inoltre, solo la Juventus (103) ha segnato più gol dei giallorossi (102) contro i crociati nel massimo campionato. Il Parma è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2V, 2N), vincendo la più recente, contro il Pisa. La Roma è l'unica squadra che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 giornate di Serie A - 25 gol segnati nel periodo dai giallorossi (meno solo dell'Inter, 30). Carlos Cuesta è il secondo allenatore nella storia della Serie A con più panchine collezionate nel torneo (35) prima di compiere 31 anni, dietro solo a Leopoldo Conti (46 con la Pro Patria tra il 1931 e il 1932); entrambi hanno ottenuto 10 vittorie nel torneo in questo arco temporale, con il tecnico del Parma che può diventare il primo a superare questa soglia. La Roma ha subito otto sconfitte fuori casa in questa Serie A, ben quattro nelle ultime sei gare esterne (1V, 1N); i giallorossi hanno perso almeno nove trasferte solo tre volte nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07): nel 2008/09 (nove), nel 2011/12 e nel 2020/21 (10 entrambe).