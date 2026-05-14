Roma-Lazio, il derby domenica alle 12. La finale degli Internazionali alle 17
È arrivato l'ok della Prefettura alla proposta della Lega Serie A: Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions: Como-Parma, Juve-Fiorentina (entrambe LIVE su Sky e in streaming su NOW), Genoa-Milan e Pisa-Napoli. La Prefettura: "Resta confermato il programma degli Internazionali, con la finale maschile domenica alle 17". La Lega Serie A: "Piano di sicurezza unico per l'Olimpico e il Foro Italico"
La Prefettura: "Confermato il programma degli Internazionali"
Di seguito il testo della nota diffusa dalla Prefettura di Roma al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: "Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani"
Internazionali, la Prefettura di Roma: 'La finale maschile resta domenica alle 17'Vai al contenuto
Tre ore di distanza tra il derby e la finale degli Internazionali
Come confermato dalla nota della Prefettura di Roma, il programma degli Internazionali di tennis resta confermato: la finale del singolare maschile rimane fissata per le 17 di domenica, salvo controindicazioni o ulteriori decisioni. Questo scenario consente di mantenere tre ore di distanza tra i due eventi sportivi al centro dell’attenzione: il calcio d'inizio di Roma-Lazio è fissato per le 12 di domenica, con il fischio finale che dovrebbe arrivare intorno alle 14. Questa programmazione consente di lasciare una 'forbice' di tre ore tra il derby e la finale sul Centrale del Foro Italico, un arco temporale che sarà utilizzato per consentire il deflusso delle persone dallo stadio Olimpico e per permettere al pubblico del tennis di assistere alla finale degli Internazionali
Gli orari della 37^ giornata: le 5 partite per la corsa Champions tutte alle 12
Di seguito gli orari definitivi della 37^ giornata di Serie A, che si giocherà interamente domenica 17 maggio: dopo la decisione della Prefettura, il derby Roma-Lazio si giocherà alle 12 e di conseguenza le altre 4 partite che riguardano la lotta Champions si svolgeranno alla stessa ora per mantenere la contemporaneità
- COMO-PARMA domenica 17 maggio ore 12 su Sky
- JUVE-FIORENTINA domenica 17 maggio ore 12 su Sky
- ROMA-LAZIO domenica 17 maggio ore 12
- GENOA-MILAN domenica 17 maggio ore 12
- PISA-NAPOLI domenica 17 maggio ore 12
- INTER-VERONA domenica 17 maggio ore 15
- ATALANTA-BOLOGNA domenica 17 maggio ore 18
- SASSUOLO-LECCE domenica 17 maggio ore 20.45 su Sky
- CAGLIARI-TORINO domenica 17 maggio ore 20.45
- UDINESE-CREMONESE domenica 17 maggio ore 20.45
Serie A: anticipi, posticipi e orari della 37^ giornataVai al contenuto
La Lega Serie A: "Piano di sicurezza unico per l'Olimpico e il Foro Italico"
"La Lega Calcio Serie A esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa, e dalla Lega auspicata fin dall'inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l'afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico''. Lo sottolinea in una nota la Lega Calcio Serie A. ''Per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso che prevede - si legge nella nota - l'anticipo dell’orario: la gara inizierà alle ore 12, anziché alle 12.30, per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d’Italia''. Inoltre sono previsti ''il coordinamento unico della sicurezza: la Lega Calcio Serie A, d’intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’intera area del Foro Italico'' e un ''piano integrato per i flussi di pubblico'' ovvero ''un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio''. Infine, sottolinea la Lega Calcio Serie A, ''sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell’interesse di una giornata di sport e valori condivisi''.
La Lega Serie A: "Tutelata la regolarità del campionato"
La Lega Calcio Serie A ringrazia ufficialmente ''il prefetto, il questore e le forze dell'ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto''. ''Un ringraziamento - sottolinea la Lega Calcio Serie A in una nota - va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l'importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato per tutte le squadre ancora in gara per gli stessi obiettivi sportivi. Coerentemente con questa decisione saranno fissate sempre alle 12 di domenica 17 maggio anche le gare Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli''.
La finale degli Internazionali BNL di tennis alle 17, la Lega Serie A aveva proposto lo slittamento alle 17.30
Definito l'orario del calcio d'inizio di Roma-Lazio: si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Nessun cambiamento per la finale degli Internazionali di tennis che resta in programma domenica alle 17 al Centrale del Foro Italico, a un centinaio di metri di distanza dallo stadio Olimpico. La soluzione proposta dalla Lega, per evitare sovrapposizioni, è quella di far slittare l'inizio della finale alle 17.30.
Domenica alle 12 su Sky Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Diretta Gol
Domenica a mezzogiorno due partite live su Sky Sport e in streaming su NOW: Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Inoltre sarà disponibile l'opzione Diretta Gol, con aggiornamenti live sulle altre 3 partite in programma alla stessa ora (Roma-Lazio, Genoa-Milan e Pisa-Napoli)
Derby (e le altre 4 partite Champions) domenica alle ore 12
E' arrivato l'ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio, e quindi le altre partite collegate alla zona Champions Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli, si giocheranno domenica 17 maggio con calcio d'inizio alle ore 12
Il fattore Mattarella: perché la Prefettura è contraria al derby a mezzogiorno
Nel video, Matteo Petrucci spiega un altro fattore importante da considerare nella decisione della Prefettura di posticipare il derby di Roma (e dunque le 4 partite collegate alla corsa Champions) a lunedì sera: la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella domenica pomeriggio al Foro Italico per la finale degli Internazionali BNL di tennis
Ansa: senza accordo, domani il provvedimento del Tar
Secondo l’agenzia Ansa il Presidente del Tar ha anticipato che, in caso di mancato accordo nelle ore serali, domani – venerdì 15 maggio - emetterà il suo provvedimento. La Lega Serie A, sempre secondo l’Ansa, ha sostenuto nel corso dell'audizione che lo spostamento d'ufficio del derby capitolino nella serata di lunedì comporta ragioni di ordine pubblico; anche perché, non solo si dovranno spostare altre 4 gare che devono aver luogo in contemporanea, ma lunedì ci dovrebbe essere anche uno sciopero. In più: in passato lo spostamento del derby ha creato dei problemi; i tifosi di tutte le squadre si sono già organizzati per le partite; e lo spostamento potrebbe minare la regolarità del campionato.
Derby di Roma, tutto quello che è successo finora
Prosegue l’attesa per sapere quando si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite della 37^ giornata di Serie A rilevanti per la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli.
Ricapitoliamo quello che è successo nelle ultime ore:
- Ufficialmente la data e l’orario fissati dalla Prefettura di Roma sono quelli di lunedì 18 maggio alle 20.45, per ragioni di ordine pubblico, a causa della sovrapposizione del derby con la finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis, in programma domenica 17 maggio alle 17. Contro questa ordinanza la Lega Serie A aveva depositato un ricorso d'urgenza al Tar
- Contemporaneamente, la Lega aveva proposto alla Prefettura una soluzione di compromesso: riportare le partite alla domenica, anticipando il calcio d’inizio alle 12, e facendo slittare l’inizio della finale degli Internazionali BNL di Roma alle 17.30
- Nel pomeriggio, la Roma ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiara di sostenere la protesta dei gruppi organizzati del tifo giallorosso che avevano fatto sapere di non voler entrare in curva nel caso in cui la sfida con la Lazio dovesse giocarsi lunedì sera. Una situazione potenzialmente molto pericolosa per l'ordine pubblico, considerato che anche i tifosi della Lazio che contestano la società non dovrebbero entrare allo stadio
- Il Tar, chiamato a decidere sul ricorso della Lega Serie A, ha invece investito della questione l’Avvocatura di Stato, per invitare le parti a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull’orario di gioco
- Entro questa sera, Lega Serie A e Prefettura di Roma dovrebbero quindi arrivare a un accordo che definisca data e ora del derby, e contestualmente delle altre 4 partite
Derby, il Tar non decide. Prefetto e Lega invitati a trovare accordo
Il Tar del Lazio ha deciso di non decidere, rinviando il caso all’avvocatura dello Stato, per invitare le parti a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull’orario di gioco del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte. Lega e Prefettura sono al lavoro per arrivare ad un accordo, che non potrà andare oltre il giro di poche ore, entro stasera.
Nessun accordo prefettura-Lega Serie A sull'orario del derby, si attende la decisione del Tar
Dovrebbe arrivare tra poco la decisione del Tar sul ricorso fatto dalla Serie A contro la decisione della prefettura di Roma di spostare il derby alle 20.45 di lunedì (e di conseguenza anche le altre partite valide per la corsa alla Champions League). Al momento, e a questo punto diremmo in modo definitivo, non è stato trovato un accordo che consentisse di ritirare tale ricorso. La principale novità di giornata è la preoccupazione che la decisione del posticipo al lunedì porti con sé una protesta dei tifosi (quelli della Roma, oltre a quelli della Lazio che già avrebbero contestato la società e non sarebbero entrati allo stadio) che genererebbe una situazione di ordine pubblico allarmante, con i gruppi ultras fuori dallo stadio, con la possibilità di venire a contatto, e per di più di sera (cosa che era proibita fino alla recente decisione della prefettura). Da registrare anche il comunicato della AS Roma, che ha dimostrato vicinanza alle istanze dei tifosi. Si va avanti dunque anche con grande tensione da entrambe le parti (prefettura e lega serie A) in attesa della decisione del Tar, che dovrà chiarire a questo punto se si gioca domenica alle 12.30 (o alle 12) o se si gioca lunedì alle 20.45.
La Roma: "Giocare derby domenica per tutelare i tifosi"
Questo il comunicato pubblicato poco fa dalla Roma sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la Roma".
Derby di Roma, il riepilogo della situazione al momento
Con Matteo Petrucci da Roma, il punto sul giorno e sull’orario del derby di Roma (e delle altre gare in cui ci sono squadre coinvolte nella lotta Champions). La situazione al momento e quello che può succedere nelle prossime ore
Derby Roma, ricorso al Tar ritirato se…. I possibili scenari
Il giorno e l’orario di inizio delle cinque partite che valgono la corsa alla Champions League non sono ancora decisi e, nonostante il provvedimento della prefettura di Roma, non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La partita si sta però riaprendo. La Lega Serie A ha presentato ieri un ricorso al Tar, che potrebbe essere ritirato se tornasse in ballo l’idea di anticipare di mezz’ora, dunque alle 12, le partite di calcio e posticipare alle 17.30 - dunque mezz’ora dopo - la finale degli Internazionali d’Italia. Al momento questa ipotesi sta riprendendo piede e si potrebbe arrivare nel giro di poche ore a un accordo in questo senso
Orario Roma-Lazio e altre partite zona Champions: cosa succede ora
E' il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La Prefettura di Roma ha stabilito che, per motivi di ordine pubblico, Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle ore 20.45 per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega serie A in prececedenza aveva fissato le partite in questione alle 12.30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono arrivate aperture in merito ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare a un ritiro del ricorso presentato al Tar del Lazio dalla stessa serie A
Simonelli: "Stiamo dialogando con le istituzioni per il derby"
A margine del Social Football Summit Snack Roma, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato della proposta della Lega Serie A di anticipare il derby alle 12 di domenica 17 maggio posticipando la finale degli Internazionali d'Italia alle 17.30, giudicata dal Viminale come "non percorribile" e il conseguente ricorso al Tar da parte della Lega Serie A con il responso atteso in giornata: "Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva"
A che ora si pronuncerà il Tar?
Non esiste un orario esatto, ma la pronuncia del Tar del Lazio sul ricorso della Lega Serie A è attesa in giornata (presumibilmente questo pomeriggio). Trattandosi di un ricorso d'urgenza (decreto monocratico cautelare), il Tribunale Amministrativo Regionale è chiamato a deliberare entro un massimo di 24 o 48 ore dal deposito dell'atto. Il verdetto arriverà per vie ufficiali e verrà pubblicato sul sito ufficiale del Tar (QUI).
Simonelli: "Prove di forza in questo momento non servono"
Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: "Non è questo il momento di discutere perché è stata fissata in questa data. Ma quando è stata fissata lo si è fatto quasi un anno fa. Quindi diciamo che ci si poteva pensare però si era anche pensato come risolverlo. Detto questo, dobbiamo affrontare un problema con lo spirito di risolverlo e non fare bracci di forza. Qualche colpa come Lega? Più che colpa non avevamo previsto la concomitanza di questi eventi, cosa che si poteva prevedere e non avevamo previsto la Lazio in finale".
Abodi: "Arrivare al Tar è sconfitta del dialogo"
"Mi auguro solo che si ritrovi la sintonia necessaria al servizio delle persone - ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine di un evento a Roma -. Ci si poteva pensare prima? Il momento in cui queste cose si valutano è prima del calendario. Il calendario è pieno di condizionalità e insieme a tutte le altre, tranquillamente, ci sarebbe stata non una sorpresa ma una certezza, la finale degli Internazionali. Arrivare al Tar è una sconfitta del dialogo, sapendo che nel dialogo c'è chi prende l'ultima decisione".
Sarri: "Se si gioca domenica non vengo... "
"Cosa penso della data del derby? Io dico solo che lunedì vengo, domenica giocano loro. Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra". Cosi' il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervistato dopo la finale di Coppa Italia, in merito al caos sulla data della partita Roma-Lazio. "Fai giocare le squadre a fine maggio a mezzogiorno e mezza? Questo non è calcio... ", ha chiosato Sarri.
Cosa sappiamo fin qui
Bisognerà aspettare ancora qualche ora - dovranno farlo anche le decine di migliaia di tifosi che vorranno andare allo stadio - per sapere quando si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite che, con l'obbligo della contemporaneità fissato per le ultime due giornate, dovranno accodarsi perché rilevanti per la corsa alla Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli.
Una sorta di tempesta perfetta di incastri, vincoli e mancata previsione del peggiore scenario che parte dalla concomitanza, temporale e geografica, di derby e finale degli internazionali d'Italia di tennis di Roma. Il tutto con l'aggiunta della finale di Coppa Italia con la Lazio che ha determinato l'impossibilità di anticipare tutto al sabato.
L'ultima parola spetterà al Tar, a cui la Lega ha fatto definitivamente ricorso proprio mentre si giocava Lazio-Inter, al termine di una giornata di consultazioni frenetiche e tentativi di mediazione falliti.
Negli ultimi 2 giorni il derby di Roma è stato al centro di un duro scontro istituzionale a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Per ragioni di ordine pubblico, la Prefettura di Roma ha emesso lunedì un'ordinanza che vieta la disputa della partita di domenica, decretando lo slittamento a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. La decisione ha scatenato l'immediata reazione della Lega Serie A, la quale ha rigettato fermamente il provvedimento e ha depositato un ricorso d'urgenza al TAR per difendere la contemporaneità delle partite decisive in chiave Champions League.
Nelle ultime ore la Lega ha anche tentato di proporre un compromesso last-minute, offrendo di anticipare il calcio d'inizio della domenica per liberare l'area prima dell'evento tennistico. Una proposta della Lega recapitata direttamente al Ministero degli Interni: anticipare le 5 partite alle 12 e posticipare sempre di mezz'ora, alle 17.30, la finale degli Internazionali, così da creare un cuscinetto tra il deflusso dei tifosi calcistici e l'arrivo di quelli del tennis.
Niente da fare, bocciata: si resta così alla decisione del Prefetto, che ha preferito l'ipotesi di lunedì sera, precedentemente scartata per ragioni di ordine pubblico, a quella di una domenica a pranzo ancora meno gestibile.
Al momento dunque le 5 partite restano fissate per lunedì sera alle 20.45, almeno fino alla decisione del Tar, che difficilmente cambierà l’esito finale. Ma a questo punto è lecito aspettarsi di tutto.