Figc, depositate candidature di Abete e Malagò

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Figc, Abete e Malagò depositano le candidature: il comunicato

elezioni figc

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sono ufficialmente candidati alla presidenza della Figc. L'Assemblea Elettiva è convocata per il prossimo 22 giugno. Sul sito della federazione pubblicato il programma di entrambi

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Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel (qui il comunicato ufficiale). La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Non è stata ammessa, invece, la candidatura al ruolo di presidente federale da parte di Renato Miele in quanto priva del necessario accredito da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una componente tecnica. Insieme alla candidatura, poi, sia Malagò che Abete hanno presentato anche i propri programmi elettorali.

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