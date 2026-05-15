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il protagonista

Cristian Chivu ha guardato l'abisso. Ed è andato oltre

Alessandro Biolchi
©Getty

La capacità di vivere le difficoltà e riuscire ad affrontarle, superando anche sé stessi. Non è solo il campo che ha segnato il percorso di Chivu, ma proprio la vita. E il suo doblete assume un sapore tutto particolare

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