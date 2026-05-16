Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Domenica alle 18 va in scena la sfida tra Atalanta e Bologna, pronta ad assegnare l'ultimo posto in Europa. Palladino dovrebbe puntare ancora su Krstovic come terminale offensivo, mentre è emergenza in difesa. Italiano col ballottaggio tra Rowe e Orsolini per completare il tridente d'attacco: le probabili formazioni del match
Probabili Formazioni
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic. All. Palladino
- Emergenza in difesa per l'allenatore della Dea che, senza Hien (squalificato), Scalvini e Kossounou, deve schierare Ahanor come terzo di destra, con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto;
- a centrocampo, lato mancino, il favorito è Zalewski;
- conferma in avanti per Krstovic, con De Ketelaere e Raspadori a sostegno
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
- Coppia centrale obbligata per l'allenatore rossoblù, formata da Helland e Heggem. A destra Zortea
- a centrocampo toccherà ancora a Pobega favorito su Moro
- nel trio offensivo ballottaggio tra Rowe e Orsolini