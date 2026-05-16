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Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Serie A

Domenica alle 18 va in scena la sfida tra Atalanta e Bologna, pronta ad assegnare l'ultimo posto in Europa. Palladino dovrebbe puntare ancora su Krstovic come terminale offensivo, mentre è emergenza in difesa. Italiano col ballottaggio tra Rowe e Orsolini per completare il tridente d'attacco: le probabili formazioni del match

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di destra
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore centrale di sinistra
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Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
Trequartista
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Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic. All. Palladino

  • Emergenza in difesa per l'allenatore della Dea che, senza Hien (squalificato), Scalvini e Kossounou, deve schierare Ahanor come terzo di destra, con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto;
  • a centrocampo, lato mancino, il favorito è Zalewski;
  • conferma in avanti per Krstovic, con De Ketelaere e Raspadori a sostegno
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
Difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Mezzala sinistra
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante centrale
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Coppia centrale obbligata per l'allenatore rossoblù, formata da Helland e Heggem. A destra Zortea
  • a centrocampo toccherà ancora a Pobega favorito su Moro
  • nel trio offensivo ballottaggio tra Rowe e Orsolini

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