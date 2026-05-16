Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Domenica alle 18 va in scena la sfida tra Atalanta e Bologna, pronta ad assegnare l'ultimo posto in Europa. Palladino dovrebbe puntare ancora su Krstovic come terminale offensivo, mentre è emergenza in difesa. Italiano col ballottaggio tra Rowe e Orsolini per completare il tridente d'attacco: le probabili formazioni del match

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