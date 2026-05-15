Festa scudetto Inter, il percorso del pullman scoperto da San Siro e gli orari
Al termine della sfida di domenica contro il Verona, quando verrà consegnata la coppa dello scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18-18.30, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare coi tifosi uno storico 'double'. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza Amendola, Cadorna e Corso Magenta. Ecco il percorso del pullman e gli orari indicativi di ogni tappa
- SAN SIRO, PIAZZALE LOTTO (ore 18-18.30*)
- PIAZZA AMENDOLA (ore 19)
- PIAZZA BUONARROTI (ore 19.15)
- VIA BOCCACCIO (ore 19.30)
- PIAZZALE CADORNA (ore 20)
- VIA CARDUCCI (ore 20.30)
- LARGO D'ANCONA (ore 20.45)
- CORSO MAGENTA (ore 21)
- VIA MERAVIGLI (ore 21.30)
- PIAZZA CORDUSIO (ore 22)
- VIA OREFICI (ore 22.15)
- PIAZZA DEL DUOMO (ore 22.30-23)