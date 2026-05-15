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Festa scudetto Inter, il percorso del pullman scoperto da San Siro e gli orari

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Al termine della sfida di domenica contro il Verona, quando verrà consegnata la coppa dello scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18-18.30, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare coi tifosi uno storico 'double'. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza Amendola, Cadorna e Corso Magenta. Ecco il percorso del pullman e gli orari indicativi di ogni tappa

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