Supplemento istruttoria su presunte offese a Davis

Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 37^ giornataserie a
Introduzione
Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di istruttoria da parte della Procura federale sul caso delle presunte offese razziste rivolte al giocatore dell'Udinese, Kenan Davis, durante la partita di sabato scorso a Cagliari. Oltre al referto del direttore di gara e al rapporto della Procura Federale, già agli atti, "andranno acquisiti, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l'accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti".
La Juventus guarda al prossimo impegno contro la Fiorentina facendo particolare attenzione alle condizioni di Thuram che, alla ripresa degli allenamenti, non si è ancora riunito ai propri compagni. Seduta a parte per il centrocampista. Spalletti confida nel recupero ma tiene calde piste alternative. L'altro Thuram (Marcus) invece è rientrato in gruppo regolarmente.
Di questi tempi anche un "lieve" infortunio significa stagione finita visto che mancano solo 180 minuti alla fine del campionato. Chi non ha più nulla da chiedere alla stagione non forzerà i tempi di rientro e in ogni caso non prenderà rischi inutili. Operazione in vista per Bernabé e Ondrejka che salutano in anticipo tifosi e fantallenatori. In casa Cremonese si guarda alla situazione sulle corsie esterne con Floriani Mussolini e Pezzella non al meglio. Il Lecce ha rivisto parzialmente in gruppo Gaspar e Fofana. Palladino, reduce dal successo a San Siro, potrebbe non avere a disposizione ben quattro difensori.
Squalificati ben 13 giocatori con Allegri che dovrà fare a meno di tre elementi mentre Romagnoli salta il derby. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 37^ giornata di Serie A.
Quello che devi sapere
Gli squalificati per la 37^ giornata
Tra rossi e gialli sotto diffida la lista degli indisponibili causa squalifica è decisamente lunga. Allegri dovrà fare a meno di tre elementi contro il Genoa, Hiljeamrk di due. Niente derby di Roma per Alessio Romagnoli
Ecco tutti i giocatori che salteranno la 37^ giornata per squalifica
- Hien (Atalanta)
- Lucumì (Bologna)
- Zé Pedro (Cagliari)
- Romagnoli (Lazio)
- Estupinian (Milan)
- Saelemaekers (Milan)
- Leao (Milan)
- Politano (Napoli)
- Britschgi (Parma)
- Bozhinov (Pisa)
- Loyola (Pisa)
- Gineitis (Torino)
- Ehizibue (Udinese)
ATALANTA
37^ giornata: Atalanta-Bologna
- HIEN - Squalificato un turno. Salta il Bologna
- DJIMSITI - Sindrome degli Hamstrings. In forte dubbio per la 37^ giornata
- KOSSOUNOU - Risentimento al flessore. Difficile che recuperi per il Bologna
- SCALVINI - Trauma distorsivo alla caviglia. In forte dubbio per il Bologna
- BERNASCONI - Lesione al legamento collaterale. Stagione finita
BOLOGNA
37^ giornata: Atalanta-Bologna
- LUCUMI' - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- CAMBIAGHI - Lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro. Stagione finita
- CASALE - Lesione al soleo. Campionato finito
- VITIK - Trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Salta l'Atalanta
CAGLIARI
37^ giornata: Cagliari-Torino
- ZE PEDRO - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- MINA - Problema muscolare. Non disponibile per la 37^ giornata
- MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. In forte dubbio per la 37^ giornata
- BORRELLI - Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Potrebbe rientrare per l'ultima giornata
- PAVOLETTI - Operazione al ginocchio. Stagione finita
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
- LITETA - Lesione di basso grado ai flessori per la coscia destra. Dovrebbe saltare l'Udinese
COMO
37^ giornata: Como-Parma
- VALLE - Problema muscolare. In dubbio per la sfida con il Parma
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
CREMONESE
37^ giornata: Udinese-Cremonese
- FLORIANI MUSSOLINI - Risentimento muscolare. In forte dubbio per Udine
- PAYERO - Problema muscolare. In dubbio per la 37^ giornata
- PEZZELLA - Forte contusione alla gamba. Potrebbe recuperare in vista dell'Udinese
- BASCHIROTTO - Lesione di alto grado all'altezza del retto femorale. Stagione finita
- MOUMBAGNA - Problema muscolare. Salta anche l'Udinese
FIORENTINA
37^ giornata: Juventus-Fiorentina
- KEAN - Problema alla tibia. Dovrebbe saltare anche la gara contro la Juventus
GENOA
37^ giornata: Genoa-Milan
- BALDANZI - Leggero fastidio all'adduttore. Possibile recupero per la 37^ giornata
- MESSIAS - Problema muscolare alla coscia. Assente nella 36^ giornata
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In dubbio per la 37^ giornata
INTER
37^ giornata: Inter-Verona
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Dovrebbe saltare anche il Verona
JUVENTUS
37^ giornata: Juventus-Fiorentina
- THURAM - Problemi muscolari. Tentativo di recupero per la gara contro la Fiorentina
- CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Stagione finita
- MILIK - Lesione di medio grado del bicipite della coscia destra. Stagione finita
LAZIO
37^ giornata: Roma-Lazio
- ROMAGNOLI - Squalificato un turno. Salta la Roma
- CATALDI - Problema fisico. Recuperabile per la 37^ giornata
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Stagione finita
- FURLANETTO - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
LECCE
37^ giornata: Sassuolo-Lecce
- SOTTIL - Lombosciatalgia. Out contro il Sassuolo
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. In dubbio per la 37^ giornata
- FOFANA - Lesione parziale al collaterale mediale. In forte dubbio per la 37^ giornata
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
MILAN
37^ giornata: Genoa-Milan
- LEAO - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- SAELEMAEKERS - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- ESTUPINIAN - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- PULISIC - Controllo medico con esito negativo. Recuperabile per la 37^ giornata
- MODRIC - Frattura dello zigomo. Stagione finita
NAPOLI
37^ giornata: Pisa-Napoli
- POLITANO - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- DE BRUYNE - Ferita allo zigomo. In forte dubbio per la 37^ giornata
- LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro il Pisa
- NERES - Operato alla caviglia. In forte dubbio per Pisa
PARMA
37^ giornata: Como-Parma
- BRITSCHGI - Squalificato un turno. Salta il Como
- BERNABE' - Intervento chirurgico per risolvere problematica relativa al canale inguinale. Stagione finita
- ONDREJKA - Operazione per ridurre la frattura del perone della gamba sinistra. Stagione finita
- STREFEZZA - Affaticamento muscolare. Recuperabile per Como
- ORISTANIO - Problema al ginocchio. In dubbio per la 37^ giornata
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Stagione finita
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
37^ giornata: Pisa-Napoli
- LOYOLA - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- BOZHINOV - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- TRAMONI - Stiramento. Potrebbe saltare anche la 36^ giornata
- MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 36^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. Assente contro la Cremonese
ROMA
37^ giornata: Roma-Lazio
- PELLEGRINI - Lesione alla coscia. Possibile rientro contro la Lazio
- ZARAGOZA - Infiammazione al ginocchio. Resta in forte dubbio per la 37^ giornata
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Stagione finita
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. In forte dubbio per il derby contro la Lazio
SASSUOLO
37^ giornata: Sassuolo-Lecce
- IDZES - Problema al tallone. In dubbio per la 37^ giornata
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Stagione finita
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
37^ giornata: Cagliari-Torino
- GINEITIS - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- ISMAJLI - Problema al bicipite femorale della coscia destra. Assente contro il Cagliari
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Stagione finita
- ANJORIN - Trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. Non recupera per Cagliari
UDINESE
37^ giornata: Udinese-Cremonese
- EHIZIBUE - Squalificato un turno. Salta la Cremonese
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
- EKKELENKAMP - Infrazione al perone della gamba sinistra. Stagione finita
VERONA
37^ giornata: Inter-Verona
- BELLA KOTCHAP - Problema alla spalla. Out contro l'Inter
- NIASSE - Problema fisico. Potrebbe saltare anche l'Inter
- OYEGOKE - Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Stagione finita
- MOSQUERA - Rottura del menisco. Stagione finita
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita