Supplemento istruttoria su presunte offese a Davis

Introduzione

Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di istruttoria da parte della Procura federale sul caso delle presunte offese razziste rivolte al giocatore dell'Udinese, Kenan Davis, durante la partita di sabato scorso a Cagliari. Oltre al referto del direttore di gara e al rapporto della Procura Federale, già agli atti, "andranno acquisiti, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l'accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti".

La Juventus guarda al prossimo impegno contro la Fiorentina facendo particolare attenzione alle condizioni di Thuram che, alla ripresa degli allenamenti, non si è ancora riunito ai propri compagni. Seduta a parte per il centrocampista. Spalletti confida nel recupero ma tiene calde piste alternative. L'altro Thuram (Marcus) invece è rientrato in gruppo regolarmente.



Di questi tempi anche un "lieve" infortunio significa stagione finita visto che mancano solo 180 minuti alla fine del campionato. Chi non ha più nulla da chiedere alla stagione non forzerà i tempi di rientro e in ogni caso non prenderà rischi inutili. Operazione in vista per Bernabé e Ondrejka che salutano in anticipo tifosi e fantallenatori. In casa Cremonese si guarda alla situazione sulle corsie esterne con Floriani Mussolini e Pezzella non al meglio. Il Lecce ha rivisto parzialmente in gruppo Gaspar e Fofana. Palladino, reduce dal successo a San Siro, potrebbe non avere a disposizione ben quattro difensori.

Squalificati ben 13 giocatori con Allegri che dovrà fare a meno di tre elementi mentre Romagnoli salta il derby. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 37^ giornata di Serie A.