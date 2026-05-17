Dove vedere Inter-Hellas Verona in tv

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I numeri di Inter e Hellas Verona

L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro l'Hellas Verona; soltanto contro la Sampdoria, i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 gare tra il 1961 e il 1977). L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti; inoltre, quella gialloblù è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere. L'Inter affronta l'Hellas Verona con un distacco di almeno 65 punti in classifica (85 contro 20), stabilendo così un nuovo record di differenza punti tra le due squadre in Serie A: superato, infatti, il precedente primato di 56, del 26 maggio 2024. L'Inter ha vinto 27 delle 36 partite disputate in questa Serie A (4N, 5P) e può ancora eguagliare i 29 successi ottenuti nella stagione 2023/24, che rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per il club nel massimo campionato, dietro solo ai 30 trionfi del 2006/07. L'Inter ha segnato almeno due gol in 26 partite di questo campionato (come nel 2019/20 e 2020/21). L'Hellas Verona non ha trovato la rete in 19 giornate di questa Serie A; solo nella stagione 1988/89, i veneti hanno chiuso più gare (20) senza segnare in un singolo torneo del massimo campionato, mentre hanno eguagliato il dato di 19 partite registrato anche nel 1978/79 e nel 2017/18. L'Inter ha segnato 19 gol di testa in questo campionato: record nei cinque maggiori tornei europei in corso. L'Inter è attualmente prima in questa Serie A sia per tiri effettuati (622) che per minor numero di conclusioni subite (322). Federico Dimarco ha creato 93 occasioni in questa Serie A, superando il record per un giocatore dell'Inter, dal 2004/05 in avanti, di 92 stabilito da Luís Figo nella stagione 2006/07. Inoltre, l'esterno nerazzurro condivide con Lautaro Martínez il primato di partecipazioni attive a gol in questo campionato (23 ciascuno): 17 assist e sei reti per Dimarco; 17 marcature e sei passaggi vincenti invece per l'attaccante argentino. Gli ultimi tre gol dell'Hellas Verona in Serie A portano la firma di Kieron Bowie, tutti in trasferta.