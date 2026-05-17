Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 37^ giornataguida tv
Oggi, domenica 17 maggio, tutta la Serie A scende in campo per la 37^ giornata di campionato. Su Sky e in streaming su NOW, alle 12.00 Juventus-Fiorentina, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e Como-Parma su Sky Sport 253; match decisivi per la corsa Champions che sarà possibile seguire anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 20.45 la sfida tra Sassuolo e Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Tutte le partite in un giorno, domenica 17 maggio, per il 37^ turno di Serie A. La giornata di campionato si apre alle 12.00 con cinque appuntamenti in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, il Derby di Roma, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Como-Parma su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Match decisivi quelli della Juventus e del Como per la corsa Champions che sarà possibile seguire su Sky anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 15.00 scenderà in campo allo stadio Meazza l’Inter di Chivu, pronta a festeggiare scudetto e Coppa Italia, dopo la sfida contro il Verona. A partire dalle 17.00, collegamenti speciali su Sky Sport 24 da Milano per seguire la festa dell’Inter campione d’Italia. Andrea Paventi e Matteo Barzaghi saranno inviati per le vie della città, con Roberta Noè che seguirà l’avvicinamento del pullman scoperto con la squadra da una terrazza esclusiva su Piazza Duomo. A seguire alle 18.00 con Atalanta-Bologna. La sera, sono tre gli appuntamenti delle 20.45: Sassuolo-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Cagliari-Torino e Udinese-Cremonese.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica la lunga giornata di Serie A si apre con un’edizione speciale di Sky Calcio Club, con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11.00 e nel post dalle 14.00, affronterà i temi della lotta per i posti in Europa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Alle 12.00 la diretta dai campi di gioco riparte su Sky Sport 24 con Campo Aperto, condotto da Sara Benci con ospiti Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini che darà aggiornamenti dai campi. Finestre per tutto il pomeriggio sul canale all news, dove riparte l’approfondimento di Sunday Football con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Beppe Bergomi e Angelo Carotenuto, mentre alle 20.00 e alle 22.45 sarà la volta di Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 riparte l’aggiornamento dai campi con Campo Aperto, con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Federico Zancan.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 17 maggio
- alle 11.00: Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- alle 12.00: JUVENTUS-FIORENTINA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Compagnoni, commento Aldo Serena, Diretta Gol Federico Botti. Inviati Giovanni Guardalà e Vanessa Leonardi
- alle 12.00: COMO-PARMA su Sky Sport 253. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Federico Zanon. Inviati Marco Demicheli e Mario Giunta
- alle 12.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
- alle 12.00: Campo Aperto con Sara Benci, Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini
- ore 12.00: Genoa-Milan su DAZN
- ore 12.00: Pisa-Napoli su DAZN
- ore 12.00: Roma-Lazio su DAZN
- alle 14.00: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- ore 15.00: Inter-Verona su DAZN
- alle 17.00: Sunday Football con Leo Di Bello, Luca Marhcetti, Beppe Bergomi e Angelo Carotenuto
- ore 18.00: Atalanta-Bologna su DAZN
- alle 20 e alle 22.45: Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
- alle 20.45: SASSUOLO-LECCE su Sky Sport Calcio Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Francesco Cosatti
- ore 20.45: Cagliari-Torino su DAZN
- ore 20.45: Udinese-Cremonese su DAZN
- dalle 20.45: Campo Aperto con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Federico Zancan