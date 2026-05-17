Oggi, domenica 17 maggio, tutta la Serie A scende in campo per la 37^ giornata di campionato. Su Sky e in streaming su NOW , alle 12.00 Juventus-Fiorentina, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e Como-Parma su Sky Sport 253; match decisivi per la corsa Champions che sarà possibile seguire anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 20.45 la sfida tra Sassuolo e Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

Tutte le partite in un giorno, domenica 17 maggio, per il 37^ turno di Serie A. La giornata di campionato si apre alle 12.00 con cinque appuntamenti in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, il Derby di Roma, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Como-Parma su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Match decisivi quelli della Juventus e del Como per la corsa Champions che sarà possibile seguire su Sky anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 15.00 scenderà in campo allo stadio Meazza l’Inter di Chivu, pronta a festeggiare scudetto e Coppa Italia, dopo la sfida contro il Verona. A partire dalle 17.00, collegamenti speciali su Sky Sport 24 da Milano per seguire la festa dell’Inter campione d’Italia. Andrea Paventi e Matteo Barzaghi saranno inviati per le vie della città, con Roberta Noè che seguirà l’avvicinamento del pullman scoperto con la squadra da una terrazza esclusiva su Piazza Duomo. A seguire alle 18.00 con Atalanta-Bologna. La sera, sono tre gli appuntamenti delle 20.45: Sassuolo-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Cagliari-Torino e Udinese-Cremonese.