Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
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Il Bologna vince con un gol di Orsolini, ma in Conference ci va l'Atalanta
Con un gol di Orsolini segnato al 77', il Bologna vince a Bergamo contro l'Atalanta. Ma la vittoria non basta alla squadra di Italiano. La Dea, infatti, è aritmeticamente in Conference League, nonostante la sconfitta. Anche in caso di arrivo a pari punti con il Bologna nell'ultima giornata di campionato, l'Atalanta sarebbe davanti negli scontri diretti