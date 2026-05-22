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Le probabili formazioni di Bologna-Inter, ultima giornata di Serie A

Serie A

Ultima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. In avanti si va verso la coppia Lautaro-Pio. Torna titolare Dimarco. Nel Bologna out Orsolini per una lesione all'adduttore: tridente Bernardeschi-Castro-Rowe

LO SPECIALE SCUDETTO INTER

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
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Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
mezzala sinistra
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
punta centrale
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Helland, Lucumí, Miranda, Ferguson, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano

  • Non convocato Orsolini per una lesione all'adduttore, davanti c'è Bernardeschi dal 1' con Castro e Rowe
  • Skorupski titolare in porta, in difesa la coppia Helland-Lucumí
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
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Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
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Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
punta centrale
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Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
punta centrale

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu

  • Ballottaggio in difesa con Acerbi che scalpita, giocherebbe al posto di Bisseck con lo spostamento di de Vrij a destra
  • Carlos Augusto insidia Bastoni e Dimarco, che dovrebbe però tornare titolare sulla fascia sinistra
  • Non convocati Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram
  • Davanti la coppia Lautaro-Pio Esposito

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