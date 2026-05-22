Ultima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. In avanti si va verso la coppia Lautaro-Pio. Torna titolare Dimarco. Nel Bologna out Orsolini per una lesione all'adduttore: tridente Bernardeschi-Castro-Rowe
Probabili Formazioni
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Helland, Lucumí, Miranda, Ferguson, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano
- Non convocato Orsolini per una lesione all'adduttore, davanti c'è Bernardeschi dal 1' con Castro e Rowe
- Skorupski titolare in porta, in difesa la coppia Helland-Lucumí
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu
- Ballottaggio in difesa con Acerbi che scalpita, giocherebbe al posto di Bisseck con lo spostamento di de Vrij a destra
- Carlos Augusto insidia Bastoni e Dimarco, che dovrebbe però tornare titolare sulla fascia sinistra
- Non convocati Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram
- Davanti la coppia Lautaro-Pio Esposito