Il Lecce si gioca la permanenza in Serie A negli ultimi 90 minuti del campionato ospitando al "Via del Mare" il Genoa: il match, con calcio d'inizio fissato per domenica alle 20:45, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Di Francesco conferma la formazione iniziale della vittoria contro il Sassuolo, mentre De Rossi pensa alla difesa a 3. Ecco le probabili formazioni di Lecce e Genoa

DI FRANCESCO: "SPERO CHE IL DESTINO SIA POSITIVO STAVOLTA"