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Lecce-Genoa su Sky: le probabili formazioni dell'ultima giornata di Serie A

Serie A

Il Lecce si gioca la permanenza in Serie A negli ultimi 90 minuti del campionato ospitando al "Via del Mare" il Genoa: il match, con calcio d'inizio fissato per domenica alle 20:45, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Di Francesco conferma la formazione iniziale della vittoria contro il Sassuolo, mentre De Rossi pensa alla difesa a 3. Ecco le probabili formazioni di Lecce e Genoa

DI FRANCESCO: "SPERO CHE IL DESTINO SIA POSITIVO STAVOLTA"

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
mezzala destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista centrale
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mezzala sinistra
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Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
attaccante
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Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
ala sinistra

Le possibili scelte di Di Francesco

LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco

  • Di Francesco dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Sassuolo in trasferta nell'ultima giornata di campionato.
  • In dubbio Pierotti per una contusione all'anca, anche se l'argentino dovrebbe farcela per una maglia da titolare
  • In attacco, gioca Cheddira: Stulic parte inizialmente dalla panchina.
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
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Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
difensore centrale
Genoa
Nils Zätterström
Nils Zätterström
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
esterno destro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
mezzala destra
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
mezzala sinistra
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno sinistro
pubblicità
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
trequartista
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
trequartista
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

Le possibili scelte di De Rossi

GENOA (3-4-2-1), la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Otoa, Zätterström; Sabelli, Masini, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Ekhator; Colombo. All. De Rossi

  • Senza lo squalificato Vitinha, De Rossi pensa a Ekhator dal 1' insieme a Baldanzi sulla trequarti: davanti c'è Colombo
  • Spazio a Masini a centrocampo e a Sabelli a destra, con Ellertsson pronto a giocare come esterno sinistro.
  • Dietro, Vasquez potrebbe lasciare il posto a Zätterström

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