Il Lecce si gioca la permanenza in Serie A negli ultimi 90 minuti del campionato ospitando al "Via del Mare" il Genoa: il match, con calcio d'inizio fissato per domenica alle 20:45, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Di Francesco conferma la formazione iniziale della vittoria contro il Sassuolo, mentre De Rossi pensa alla difesa a 3. Ecco le probabili formazioni di Lecce e Genoa
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Di Francesco
LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco
- Di Francesco dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Sassuolo in trasferta nell'ultima giornata di campionato.
- In dubbio Pierotti per una contusione all'anca, anche se l'argentino dovrebbe farcela per una maglia da titolare
- In attacco, gioca Cheddira: Stulic parte inizialmente dalla panchina.
Le possibili scelte di De Rossi
GENOA (3-4-2-1), la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Otoa, Zätterström; Sabelli, Masini, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Ekhator; Colombo. All. De Rossi
- Senza lo squalificato Vitinha, De Rossi pensa a Ekhator dal 1' insieme a Baldanzi sulla trequarti: davanti c'è Colombo
- Spazio a Masini a centrocampo e a Sabelli a destra, con Ellertsson pronto a giocare come esterno sinistro.
- Dietro, Vasquez potrebbe lasciare il posto a Zätterström