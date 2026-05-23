Ultima stagionale al Maradona per il Napoli che affronta, senza assilli di classifica, l'Udinese. Per Antonio Conte potrebbe essere il commiato dal pubblico napoletano. Tre i ballottaggi: Spinazzola-Gutierrez, Elmas-De Bruyne e Milinkovic-Savic-Meret per la porta. Nell'Udinese Buksa affianca Davis in attacco. Ancora assente Zaniolo
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Napoli
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte
- Poche novità per l'ultimo Napoli stagionale
- Tre i ballottaggi: Spinazzola-Gutierrez, Elmas-De Bruyne e Milinkovic-Savic-Meret per la porta
La probabile formazione dell'Udinese
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic
- Tante assenze per i friulani a cominciare da Zaniolo ed Ekkelenkamp
- Dubbio Arizala-Zemura sulla sinistra dove è indisponibile Kamara
- Buksa accanto a Davis in attacco