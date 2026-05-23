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Napoli-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Ultima stagionale al Maradona per il Napoli che affronta, senza assilli di classifica, l'Udinese. Per Antonio Conte potrebbe essere il commiato dal pubblico napoletano. Tre i ballottaggi: Spinazzola-Gutierrez, Elmas-De Bruyne e Milinkovic-Savic-Meret per la porta. Nell'Udinese Buksa affianca Davis in attacco. Ancora assente Zaniolo

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Difensore di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
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Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Trequartista destro
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
Trequartista sinistro
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte

  • Poche novità per l'ultimo Napoli stagionale
  • Tre i ballottaggi: Spinazzola-Gutierrez, Elmas-De Bruyne e Milinkovic-Savic-Meret per la porta
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore di sinistra
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Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
Esterno destro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Centrocampista di destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Udinese
Juan Arizala
Juan Arizala
Esterno sinistro
Udinese
Adam Buksa
Adam Buksa
Attaccante
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic

  • Tante assenze per i friulani a cominciare da Zaniolo ed Ekkelenkamp
  • Dubbio Arizala-Zemura sulla sinistra dove è indisponibile Kamara
  • Buksa accanto a Davis in attacco

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