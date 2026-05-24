La partita Milan-Cagliari valida per la 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 24 maggio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Cagliari

Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31V, 10N), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo risale al 28 maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia). Il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N); l'ultimo successo dei sardi al Meazza contro i rossoneri in campionato risale al 1° giugno 1997 (1-0 con gol di Roberto Muzzi), sulla panchina del Cagliari c'era Carlo Mazzone mentre su quella dei rossoneri Arrigo Sacchi. Dopo il successo contro il Genoa, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da inizio marzo, contro Cremonese e Inter in quel caso. Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in campionato. Il Milan ha vinto sette delle ultime otto gare all'ultima giornata di Serie A (1N), tra cui un 3-0 contro il Cagliari il l'1 agosto 2020 al Meazza. Dall'altra parte il Cagliari ha perso cinque degli ultimi sei match all'ultima giornata nel massimo campionato (1N). Il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle ultime sei trasferte di campionato, non segnando nelle due più recenti. Milan e Cagliari sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A: entrambe 14. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette su nove calciati); in più, nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri avevano realizzato più gol dagli 11 metri solo nel 2020/21 (ben 15 in quel caso).