La partita Hellas Verona-Roma valida per la 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 24 maggio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Roma

La Roma ha vinto le ultime due sfide senza subire gol contro l'Hellas Verona in Serie A (entrambe all'Olimpico). L'Hellas Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide al Bentegodi contro la Roma in Serie A (1P), tra cui le due più recenti. Con 21 punti guadagnati (24 in caso di vittoria), questa è la seconda peggior stagione in termini di punti dell'Hellas Verona nella sua storia in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre, davanti solo ai 17 del 1978/79 (in 30 giornate in quel caso). L'Hellas Verona non ha segnato alcun gol nelle ultime cinque partite al Bentegodi in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in sei gare casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. La Roma potrebbe qualificarsi alla Champions League per la prima volta dal 2017/18 con Eusebio Di Francesco allenatore - quella è stata anche l'ultima volta che i capitolini hanno superato i 70 punti in una stagione di Serie A (77 in quel caso). Nelle precedenti sette stagioni i giallorossi si erano qualificati sei volte all'Europa League e una alla Conference League (tramite turni preliminari in questo caso). La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (sette in quel caso con Ranieri allenatore).