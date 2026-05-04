Gasperini fa tre cambi rispetto al derby vinto, in cui Ndicka si è infortunato e Wesley è stato espulso (e dunque è squalificato). Al loro posto giocano Ghilardi in difesa, nel terzetto con Mancini ed Hermoso, e Rensch sulla fascia sinistra. Sulla trequarti torna dal 1’ Soulé con Pisilli che arretra a centrocampo (al posto di El Aynaoui); Dybala sulla trequarti, intoccabile Malen davanti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini