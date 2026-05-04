La Roma ha vinto le ultime due sfide senza subire gol contro l'Hellas Verona in Serie A (entrambe all'Olimpico); i giallorossi potrebbero registrare almeno tre clean sheet di fila contro gli scaligeri nel torneo per la prima volta dal periodo tra il 1986 e il 1989 (sei in quel caso).
Verona-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A Verona la Roma si gioca l'accesso alla prossima Champions contro l’Hellas già retrocesso: con una vittoria i giallorossi sarebbero certi di centrare l’obiettivo. Gasperini è senza Ndicka (infortunato) e Wesley (squalificato): al loro posto Ghilardi e Rensch. Sulla trequarti torna dal 1’ Soulè con Pisilli a centrocampo. Verona senza lo squalificato Gagliardini, gioca Akpa Akpro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN2, canali dal 214 del telecomando Sky alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
Roma, le scelte di Gasperini
Gasperini fa tre cambi rispetto al derby vinto, in cui Ndicka si è infortunato e Wesley è stato espulso (e dunque è squalificato). Al loro posto giocano Ghilardi in difesa, nel terzetto con Mancini ed Hermoso, e Rensch sulla fascia sinistra. Sulla trequarti torna dal 1’ Soulé con Pisilli che arretra a centrocampo (al posto di El Aynaoui); Dybala sulla trequarti, intoccabile Malen davanti
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini
Le combinazioni e le regole in caso di arrivo a pari punti
Se la Roma non dovesse vincere e arrivasse a pari punti con una o più squadre in corsa per la Champions si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa. Si vanno a guardare cioè gli scontri diretti. Ecco la situazione (e anche quanto porterebbe nelle casse dei club la qualificazione alla Champions)
Corsa Champions, quanto varrebbe la qualificazione per Milan, Roma, Juve e ComoVai al contenuto
La Roma va in Champions se...
Non c'è bisogno di fare calcoli: la Roma ha il proprio destino in mano, grazie al successo nel derby (e alla contemporanea sconfitta della Juventus) che l'ha proiettata al quarto posto. Per i giallorossi adesso si tratta solo di mantenerlo, e con una vittoria ne avrebbero la certezza. Qualificazione in Champions possibile anche con un pareggio (o addirittura con una sconfitta) ma in questi casi bisogna guardare ai risultati delle altre e sperare.
L'Hellas Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide al Bentegodi contro la Roma in Serie A (1 sconfitta), tra cui le due più recenti; gli scaligeri potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i giallorossi per la prima volta dal periodo tra il 1984 e il 1986 con Osvaldo Bagnoli allenatore.
Con 21 punti guadagnati (24 in caso di vittoria), questa è la seconda peggior stagione in termini di punti dell'Hellas Verona nella sua storia in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre, davanti solo ai 17 del 1978/79 (in 30 giornate in quel caso).
L'Hellas Verona non ha segnato alcun gol nelle ultime cinque partite al Bentegodi in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in sei gare casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.
La Roma potrebbe qualificarsi alla Champions League per la prima volta dal 2017/18 con Eusebio Di Francesco allenatore - quella è stata anche l'ultima volta che i capitolini hanno superato i 70 punti in una stagione di Serie A (77 in quel caso). Nelle precedenti sette stagioni i giallorossi si erano qualificati sei volte all'Europa League e una alla Conference League (tramite turni preliminari in questo caso).
La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (sette in quel caso con Claudio Ranieri allenatore).
Con le due reti più recenti nel derby contro la Lazio, la Roma è diventata la squadra che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: 23% (al pari della Cremonese); in generale, solo l'Inter (18) ha realizzato più gol da queste situazioni di gioco rispetto ai giallorossi (13) nella Serie A 2025/26.
Kieron Bowie ha realizzato tutte le ultime quattro reti in generale dell'Hellas Verona in campionato; solo tre calciatori hanno segnato cinque gol consecutivi degli scaligeri in Serie A: Preben Elkjaer-Larsen nel periodo tra dicembre 1986 e gennaio 1987, Egidio Calloni nell'ottobre 1978 ed Emanuele Del Vecchio nel febbraio 1958.
Gianluca Mancini ha realizzato quattro gol in questo campionato e solo nel 2018/19 (cinque con l'Atalanta) ha fatto meglio in una stagione di Serie A. Ben 16 dei 22 gol in Serie A di Gianluca Mancini sono arrivati di testa, inclusi tutti gli ultimi 10 consecutivi. Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (dal 2004/05), tra i giocatori con più di 20 reti realizzate nella competizione nessuno ne ha segnate di più in percentuale con questo fondamentale rispetto al difensore della Roma: il 73%, come Bremer (anche lui 16/22).
Paulo Dybala ha fornito un assist in entrambe le sue ultime due presenze in campionato: la Joya potrebbe prendere parte ad un gol in tre match di fila di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 - in quel caso fu coinvolto in ben cinque reti in tre gare consecutive (2 gol+3 assist)