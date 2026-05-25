La Lega Serie A ha ufficializzato le date di inizio e fine del prossimo campionato. Come accaduto nel torneo appena terminato, non si giocherà nella settimana di Ferragosto: la prima giornata della Serie A 2026/27 è in programma domenica 23 agosto (calendario e anticipi ancora da definire), l'ultima sarà domenica 30 maggio 2027. Stabiliti anche i turni infrasettimanali e la finestra per le Nazionali oltre alle date della nuova Coppa Italia. Eccole nel dettaglio

LE SQUADRE DELLA SERIE A 2026-2027