Calendario Serie A 2026-2027, le date di inizio e fine campionato
La Lega Serie A ha ufficializzato le date di inizio e fine del prossimo campionato. Come accaduto nel torneo appena terminato, non si giocherà nella settimana di Ferragosto: la prima giornata della Serie A 2026/27 è in programma domenica 23 agosto (calendario e anticipi ancora da definire), l'ultima sarà domenica 30 maggio 2027. Stabiliti anche i turni infrasettimanali e la finestra per le Nazionali oltre alle date della nuova Coppa Italia. Eccole nel dettaglio
- Inizio: domenica 23 agosto 2026
- Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 - mercoledì 6 gennaio 2027
- Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026
- Gare squadre Nazionali:
- Domenica 27 settembre 2026 e 4 ottobre 2026
- Domenica 15 novembre 2026
- Domenica 28 marzo 2027
- Fine: domenica 30 maggio 2027
- Turno preliminare: domenica 8 agosto 2026
- Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
- Sedicesimi (e data di riserva): mercoledì 2 settembre 2026 - martedì 15 settembre 2026
- Ottavi di finale (e data di riserva): mercoledì 2 e 16 dicembre 2026 - 13 gennaio 2027
- Quarti di finale: mercoledì 3 e 10 febbraio 2027
- Semifinali: 3 marzo 2027 (andata) e 21 aprile 2027 (ritorno)
- Finale: mercoledì 19 maggio 2027