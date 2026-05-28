 Le squadre più preziose in Europa per valore aziendale. Inter 12^. Classifica | Sky Sport
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Valore d'impresa, la classifica di Football Benchmark. Boom Inter, vale 2,1 miliardi

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Il portale specializzato Football Benchmark ha pubblicato il 'The European Elite' per l'anno 2026, il report che stima il valore d'impresa delle 32 squadre europee più ricche. Nessuna italiana in top 10, ma ce ne sono sette in classifica con un boom a firma Inter: unica italiana sopra i 2 miliardi e terza miglior crescita in Europa (+25%). Cos'è e come viene stilato

L'ANALISI COMPLETA DEL REPORT SU SKY SPORT INSIDER

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