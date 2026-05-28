Valore d'impresa, la classifica di Football Benchmark. Boom Inter, vale 2,1 miliardi
Il portale specializzato Football Benchmark ha pubblicato il 'The European Elite' per l'anno 2026, il report che stima il valore d'impresa delle 32 squadre europee più ricche. Nessuna italiana in top 10, ma ce ne sono sette in classifica con un boom a firma Inter: unica italiana sopra i 2 miliardi e terza miglior crescita in Europa (+25%). Cos'è e come viene stilato
- È un report a firma Football Benchmark che stima il valore d'impresa delle squadre europee. Per calcolare il valore d'impresa FB usa il metodo dei multipli di ricavo, cioè prendere i ricavi del club e moltiplicarli per un coefficiente. Il coefficiente non è uguale per tutti — e qui sta il cuore del metodo — ma varia club per club in base a cinque parametri con pesi diversi.
- Redditività - quanto è efficiente il club nella gestione dei costi, misurata principalmente dal rapporto costi del personale/ricavi
- Popolarità - follower sui social come proxy del valore del brand globale
- Potenziale sportivo - valore della rosa secondo il loro algoritmo proprietario di valutazione dei giocatori
- Diritti televisivi - quanto valgono i contratti già firmati a livello di lega
- Proprietà dello stadio - chi è proprietario dell'impianto ha un moltiplicatore più alto perché genera più ricavi
- I dati finanziari vengono dai bilanci pubblici delle ultime due stagioni — quindi il report fotografa la situazione al 1° gennaio 2026 basandosi sui conti 2023/24 e 2024/25, e non tiene conto dei risultati sportivi della stagione in corso.
- Ma, ora, veniamo alla classifica che racchiude le 32 squadre europee più ricche. Sette le italiane presenti (l'anno scorso erano 8 ma la Fiorentina è uscita dalla classifica). Inter la migliore, dodicesima e in grande crescita. Migliorano anche Juve, Roma e Atalanta. Percentuale al ribasso (rispetto al report 2025) per Napoli e Lazio. Milan stabile
- Focus nerazzurri: l'Inter è salita a quota 2,1 miliardi. Unica italiana sopra i due miliardi, +25% rispetto agli 1,7 miliardi del 2025, e solo Barcellona (33%) e Aston Villa (41%) sono cresciute di più
- 29) LAZIO: 519 milioni (-7%, -3 posizioni)
- 25) ATALANTA: 638 milioni (+11%, stessa posizione)
- 22) ROMA: 730 milioni (+10%, -1 posizione)
- 19) NAPOLI: 967 milioni (-12%, -2 posizioni)
- 15) MILAN: 1,807 milioni (1,8 miliardi) - (stessa %, -2 posizioni)
- 14) JUVENTUS: 1,837 milioni (1,8 miliardi) - (+11%, +1 posizione)
- 12) INTER: 2,137 milioni (2,1 miliardi) - (+25%, +2 posizioni)
- Nel 2025 era il Milan la miglior italiana in classifica al 13° posto, con Inter 14^ e Juve 15^.
- 3 miliardi (3,043 milioni) di valore d'impresa
- +1% rispetto al report 2025
- Stessa posizione rispetto al report 2025
- 3,6 miliardi (3,586 milioni) di valore d'impresa
- -2% rispetto al report 2025
- Stessa posizione rispetto al report 2025
- 4,5 miliardi (4,525 milioni) di valore d'impresa
- +20% rispetto al report 2025
- Stessa posizione rispetto al report 2025
- 4,7 miliardi (4,691 milioni) di valore d'impresa
- +12% rispetto al report 2025
- -1 posizione rispetto al report 2025
- 4,7 miliardi (4,718 milioni) di valore d'impresa
- +10% rispetto al report 2025
- -1 posizione rispetto al report 2025
- 4,9 miliardi (4,930 milioni) di valore d'impresa
- +23% rispetto al report 2025
- +2 posizioni rispetto al report 2025
- 5,1 miliardi (5,093 milioni) di valore d'impresa
- +1% rispetto al report 2025
- -1 posizione rispetto al report 2025
- 5,1 miliardi (5,102 milioni) di valore d'impresa
- stessa % rispetto al report 2025
- -1 posizione rispetto al report 2025
- 5,9 miliardi (5,918 milioni) di valore d'impresa
- +33% rispetto al report 2025
- +2 posizioni rispetto al report 2025
- 7,7 miliardi (7,725 milioni) di valore d'impresa
- +23% rispetto al report 2025
- Stessa posizione rispetto al report 2025