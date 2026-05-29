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il commento

Allegri al Napoli è il pragmatismo al posto della rivoluzione

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Getty

De Laurentiis ha scelto Allegri per raccogliere l’eredità pesante di Conte e aprire un nuovo ciclo, convinto dal curriculum dell'allenatore livornese. Un Napoli diverso, più vicino al 4-3-3 e costruito attorno a De Bruyne, McTominay e Hojlund. Ma oltre ai nomi conterà l’identità: il presidente vuole una squadra aggressiva, intensa e meno passiva rispetto all’ultimo Allegri visto al Milan

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