Allegri al Napoli è il pragmatismo al posto della rivoluzione

De Laurentiis ha scelto Allegri per raccogliere l’eredità pesante di Conte e aprire un nuovo ciclo, convinto dal curriculum dell'allenatore livornese. Un Napoli diverso, più vicino al 4-3-3 e costruito attorno a De Bruyne, McTominay e Hojlund. Ma oltre ai nomi conterà l’identità: il presidente vuole una squadra aggressiva, intensa e meno passiva rispetto all’ultimo Allegri visto al Milan