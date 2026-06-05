Calendario Serie A 2026-2027, criteri e regole del sorteggio: novità e cosa sapere
È il giorno della presentazione del nuovo calendario di Serie A per la stagione 2026/27, evento che sarà possibile seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport: ecco tutti i criteri di compilazione
- Il calendario della Serie A 2026/2027 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30, durante un evento dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A: evento che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. Sarà visibile anche su skysport.it (all'interno di un liveblog con tutte le giornate in tempo reale e tutte le reazioni)
- Inizio: weekend del 22-23 agosto 2026 (1^ giornata)
- Fine: weekend del 29-30 maggio 2027 (38^ giornata)
- 9^ giornata: mercoledì 28 ottobre 2026
- 18^ giornata: mercoledì 6 gennaio 2027
- A partire dalla stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle partite delle nazionali di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date. Le finestre FIFA si riducono, dunque, da 4 a 3. Queste le date delle soste:
- domenica 27 settembre 2026 e 4 ottobre 2026
- domenica 15 novembre 2026
- domenica 28 marzo 2027
- Un’ulteriore pausa si registrerà il 26-27 dicembre 2026, a cavallo delle festività natalizie
- La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.
- È previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria
- I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (corrispondente alla 9^ giornata)
- Le squadre che giocheranno la Champions non potranno affrontare squadre partecipanti all'Europa League e alla Conference nella 7^, 21^, 25^, 28^, 31^ e 34^ giornata comprese tra due turni di competizioni Uefa “back to back” e per la 4^ giornata limitatamente ai club partecipanti all'Europa League
- È prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di squadre:
- Inter-Milan
- Lazio-Roma
- Juventus-Torino