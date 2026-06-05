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Calendario Serie A 2026-2027, criteri e regole del sorteggio: novità e cosa sapere

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È il giorno della presentazione del nuovo calendario di Serie A per la stagione 2026/27, evento che sarà possibile seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport: ecco tutti i criteri di compilazione

LE SQUADRE DELLA SERIE A 2026-2027

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