Weekend di vittorie per i talenti del calcio azzurro dall'U17 campione d'Europa alla giovane Nazionale maggiore di Baldini. Risultati che impongono nuove riflessioni sui prospetti del futuro: quali sono gli italiani Under 21 che hanno accumulato finora più presenze nei top 15 campionati d'Europa? Dalla Serie A all'estero, la top 11 di Transfermarkt somma 531 gare complessive. E la qualità non manca nel 4-4-2...

GLI AZZURRINI VINCONO, MA CHI SI AFFERMA IN A?