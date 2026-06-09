Italia, gli Under 21 con più gare giocate (finora) nei maggiori campionati. La TOP 11
Weekend di vittorie per i talenti del calcio azzurro dall'U17 campione d'Europa alla giovane Nazionale maggiore di Baldini. Risultati che impongono nuove riflessioni sui prospetti del futuro: quali sono gli italiani Under 21 che hanno accumulato finora più presenze nei top 15 campionati d'Europa? Dalla Serie A all'estero, la top 11 di Transfermarkt somma 531 gare complessive. E la qualità non manca nel 4-4-2...
- Presenze nei top 15 campionati: 9
- Squadra: Lazio
- Presenze nei top 15 campionati: 80
- Squadra: Brentford
- Presenze nei top 15 campionati: 64
- Squadra: Fiorentina
- Presenze nei top 15 campionati: 41
- Squadra: Borussia Moenchengladbach
- Presenze nei top 15 campionati: 41
- Squadra: Milan
- Presenze nei top 15 campionati: 46
- Squadra: Cagliari (in prestito dall'Atalanta)
- Presenze nei top 15 campionati: 55
- Squadra: Roma
- Presenze nei top 15 campionati: 67
- Squadra: Fiorentina
- Presenze nei top 15 campionati: 39
- Squadra: Paris FC (in prestito dal Burnley)
- Presenze nei top 15 campionati: 35
- Squadra: Inter
- Presenze nei top 15 campionati: 54
- Squadra: Genoa