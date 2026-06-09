 Italia, calciatori under 21 con più gare giocate nei campionati. La top 11 | Sky Sport
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Italia, gli Under 21 con più gare giocate (finora) nei maggiori campionati. La TOP 11

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Weekend di vittorie per i talenti del calcio azzurro dall'U17 campione d'Europa alla giovane Nazionale maggiore di Baldini. Risultati che impongono nuove riflessioni sui prospetti del futuro: quali sono gli italiani Under 21 che hanno accumulato finora più presenze nei top 15 campionati d'Europa? Dalla Serie A all'estero, la top 11 di Transfermarkt somma 531 gare complessive. E la qualità non manca nel 4-4-2...

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