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Milan-Inter, Amorim: "Leao? Se giochi nel Milan sei fortunato e devi divertirti'

milan

L'allenatore rossonero dopo il suo primo derby nell'amichevole di Perth finita 1-1: "Bene non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra, abbiamo iniziato bene, pressando bene, poi abbiamo sofferto un po'. Penso si veda già che vogliamo recuperare palla velocemente e costruire da dietro". Su Leao: "Sei fortunato se giochi per il Milan, devi divertiti e lui si sta divertendo". Su Baresi: "L'unico modo per ricordarlo è riportare il suo Milan dove merita"

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