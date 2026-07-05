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Zola: "Palestra un esempio di come deve lavorare il calcio italiano"

Redazione Sky Sport

In occasione dei suoi 60 anni, l'ex fantasista di Cagliari, Napoli e Chelsea fa un punto sul presente del nostro calcio. Molto diverso da quello degli anni '90, come ci racconta il passaggio di Marco Palestra dall'Atalanta al Chelsea. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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