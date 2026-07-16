Qui tutta la giornata live di giovedì 16 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
Sassuolo, per la difesa si valuta il ritorno di Acerbi
Dopo 8 anni, Francesco Acerbi potrebbe tornare al Sassuolo. Il club neroverde deve rinforzare la difesa dopo la cessione di Muharemovic e pensa al clamoroso ritorno dell'ex Inter che si è appena svincolato dal club nerazzurro. Ci sono stati già i primi contatti. Anche Comuzzo nel mirino
Udinese, in arrivo Vojvoda dal Como
Affare fatto in casa Udinese: in arrivo l'esterno Margim Vojvoda dal Como. Operazione in chiusura per 1,3 milioni più 300 mila euro di bonus. In programma oggi le visite mediche
Roma, si attende una risposta di Summerville: pronti 45 milioni per il West Ham
Accelerata della Roma per Crysencio Summerville. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese, però, resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa
Roma, pronta una maxi offerta al West Ham per SummervilleVai al contenuto
Calciomercato, le news di oggi
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- Sassuolo, contatti per il ritorno di Acerbi. In difesa si pensa anche a Comuzzo
- Non solo Acerbi: i migliori svincolati sul mercato
- La Roma ha pronta un'offerta da 45 milioni per Summerville
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