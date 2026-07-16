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Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE

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Qui tutta la giornata live di giovedì 16 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Sassuolo, per la difesa si valuta il ritorno di Acerbi

Dopo 8 anni, Francesco Acerbi potrebbe tornare al Sassuolo. Il club neroverde deve rinforzare la difesa dopo la cessione di Muharemovic e pensa al clamoroso ritorno dell'ex Inter che si è appena svincolato dal club nerazzurro. Ci sono stati già i primi contatti. Anche Comuzzo nel mirino

Udinese, in arrivo Vojvoda dal Como

Affare fatto in casa Udinese: in arrivo l'esterno Margim Vojvoda dal Como. Operazione in chiusura per 1,3 milioni più 300 mila euro di bonus. In programma oggi le visite mediche

Roma, si attende una risposta di Summerville: pronti 45 milioni per il West Ham

Accelerata della Roma per Crysencio Summerville. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese, però, resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa

Roma, pronta una maxi offerta al West Ham per Summerville

Roma, pronta una maxi offerta al West Ham per Summerville

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Calciomercato, le news di oggi

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Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco...

Juventus, incontro con il Parma per Pellegrino

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I bianconeri hanno pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani: la parte fissa resterà intorno...

Il Galatasaray saluta Icardi: "Sei una leggenda"

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