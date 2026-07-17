Juventus, i convocati per l'amichevole con il Basilea
Prima amichevole della nuova stagione per la Juventus, che sabato alle 15.30 affronterà il Basilea in Svizzera (LIVE Su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Per la prima uscita stagionale, Spalletti ha convocato 27 calciatori: assenti Khephren Thuram e l'ultimo arrivato Zeki Celik, oltre a tutti i giocatori che sono stati impegnati nei Mondiali. C'è invece il nuovo acquisto Ekhator
- MICHELE DI GREGORIO
- MATTIA PERIN
- CARLO PINSOGLIO
- FEDERICO GATTI
- LLOYD KELLY
- PIERRE KALULU
- DANIELE RUGANI
- JOAO MARIO
- ANDREA CAMBIASO
- JUAN CABAL
- MANUEL LOCATELLI
- DOUGLAS LUIZ
- ARTHUR
- FABIO MIRETTI
- VASILIJE ADZIC
- EDON ZHEGROVA
- JEREMIE BOGA
- ARKADIUSZ MILIK
- LOIS OPENDA
- JEFF EKHATOR
- AUGUSTO OWUSU (centrocampista)
- JAVIER GIL PUCHE (difensore)
- JUSTIN OBOAVWODUO (attaccante)
- ADIN LICINA (in foto) (centrocampista)
- ARMAN DURMISI (attaccante)
- JONAS ROUHI (difensore)
- SHANE VAN AARLE (difensore)