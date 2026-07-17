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Juventus, i convocati per l'amichevole con il Basilea

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Prima amichevole della nuova stagione per la Juventus, che sabato alle 15.30 affronterà il Basilea in Svizzera (LIVE Su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Per la prima uscita stagionale, Spalletti ha convocato 27 calciatori: assenti Khephren Thuram e l'ultimo arrivato Zeki Celik, oltre a tutti i giocatori che sono stati impegnati nei Mondiali. C'è invece il nuovo acquisto Ekhator

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