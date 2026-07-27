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Venezia-Galatasaray 3-0, gol di Yeboah e doppietta di Lauberbach in amichevole

amichevole

Sorprendente vittoria del Venezia neopromosso in Serie A: la squadra di Stroppa batte in amichevole i campioni di Turchia del Galatasaray per 3-0. Tra i protagonisti Yeboah che entra in tutti i gol, Lauberbach che segna una doppietta e il terzo portiere Grandi che para un calcio di rigore

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VENEZIA-GALATASARAY 3-0


71' Yeboah, 85' rig e 93' Lauberbach


VENEZIA (3-5-2): Stankovic (79' Grandi); Schingtienne (46' Venturi), Bella Kotchap (46' Farji), Franjic (62' Ale Gomes); Correia (32’ Sagrado), Dagasso (56' Panada), Basic (62' Sidibe), Kike Perez (62' Lella), Hainaut (62' Helgason); Rrahmani (62' Lauberbach), Okoro (46' Yeboah). All: Stroppa.


GALATASARAY (4-2-3-1): Jankat Yilmaz; Ayhan (62' Gabriel Sara), Arda Ünyay (62' Nelsson), Bardakçi (79' Aydin), Karatas (46' Lus); Gündogan (62' Ugochukwu), Torreira (62' Nhaga); Sallai (79' Sivaslioglu), Yunus Akgün (62' Alper Yilmaz), Eren Elmalı (79' Jelert); Osimhen (79' Sane). All.: Okan Buruk


Note: all'89' Grandi para un calcio di rigore a Yilmaz

È calcio d’estate, d’accordo, ma resta pur sempre una vittoria prestigiosa quella che il Venezia porta a casa dopo aver travolto in amichevole il Galatasaray campione di Turchia nelle ultime quattro stagioni: 3-0 il risultato finale, con Yeboah protagonista indiscusso che entra in tutti i gol e Grandi che mantiene la porta inviolata parando un rigore. La squadra turca si è presentata a Linz, in Austria, con una formazione fortemente rimaneggiata a causa delle assenze legate alle vacanze post Mondiali, ma al centro dell'attacco poteva contare comunque su Osimhen. Dall’altra parte il Venezia neopromosso ha messo in mostra John Yeboah, entrato nella ripresa e decisivo: ha sbloccato il risultato al 71' con un'incursione in velocità, poi si è procurato il rigore del raddoppio trasformato da Lauberbach al 75' e nel finale, al 93', ha nuovamente rifinito l'azione ancora per Lauberbach, che ha trovato così la doppietta personale e fissato il definitivo 3-0. Sul 2-0 c’è stata gloria anche per il terzo portiere Grandi, che para un calcio di rigore di Yilmaz, impedendo al Galatasaray di riaprire la sfida all'89'. Un successo di prestigio e ricco di indicazioni positive per Giovanni Stroppa contro una delle squadre più vincenti del calcio turco.

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