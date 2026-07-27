È calcio d’estate, d’accordo, ma resta pur sempre una vittoria prestigiosa quella che il Venezia porta a casa dopo aver travolto in amichevole il Galatasaray campione di Turchia nelle ultime quattro stagioni: 3-0 il risultato finale, con Yeboah protagonista indiscusso che entra in tutti i gol e Grandi che mantiene la porta inviolata parando un rigore. La squadra turca si è presentata a Linz, in Austria, con una formazione fortemente rimaneggiata a causa delle assenze legate alle vacanze post Mondiali, ma al centro dell'attacco poteva contare comunque su Osimhen. Dall’altra parte il Venezia neopromosso ha messo in mostra John Yeboah, entrato nella ripresa e decisivo: ha sbloccato il risultato al 71' con un'incursione in velocità, poi si è procurato il rigore del raddoppio trasformato da Lauberbach al 75' e nel finale, al 93', ha nuovamente rifinito l'azione ancora per Lauberbach, che ha trovato così la doppietta personale e fissato il definitivo 3-0. Sul 2-0 c’è stata gloria anche per il terzo portiere Grandi, che para un calcio di rigore di Yilmaz, impedendo al Galatasaray di riaprire la sfida all'89'. Un successo di prestigio e ricco di indicazioni positive per Giovanni Stroppa contro una delle squadre più vincenti del calcio turco.

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