Stadio Roma, conclusione del percorso amministrativo entro metà settembre

Il nuovo stadio della Roma compie un altro passo decisivo verso la realizzazione entrando nella fase conclusiva del procedimento che dovrà portare al via libera definitivo dell’impianto voluto dai Friedkin. Il sindaco Gualtieri: "Sarà uno degli stadi più belli del mondo". Il commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 Sessa ha fissato l’obiettivo di concludere l’iter amministrativo entro metà settembre, con l'augurio di vedere la posa della prima pietra nel mese di aprile CASTRO ALLA ROMA PER 35 MILIONI

“Questa è una bella giornata non solo per la Roma e per i suoi tifosi, ma per tutta la città”. Ha commentato così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della conferenza sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del nuovo stadio della Roma. Entra dunque nella fase decisiva il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo impianto dei giallorossi da 60.605 posti a Pietralata, e con l’avvio della Conferenza dei servizi è stato fatto l’ultimo passaggio per il via libera al progetto. Una conferenza a cui, oltre a Rocca, hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa e una rappresentanza della Roma. classifica Squadre con più spettatori: Inter e Roma in top 10

Abodi: "Grazie Friedkin. Cambiamo la storia" “Si avvicina la realizzazione di una grande opera sportiva, ma anche di una grande riqualificazione di un quadrante straordinario della città. Sarà uno degli stadi più belli del mondo”, ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri, parlando di “una giornata importantissima”. Riguardo agli aspetti economici dell’intervento ha poi spiegato che l’investimento privato della Roma sarà di circa un miliardo di euro: “Per i contribuenti il costo dello stadio sarà pari a zero. La società realizzerà inoltre opere pubbliche o verserà oneri per circa 105 milioni di euro e si occuperà della manutenzione del parco. L’obiettivo è creare intorno allo stadio un quartiere bello e vivo durante tutto l’anno”. Anche Abodi, ha parlato di un momento cruciale. “Siamo qui per cambiare la storia”, ha detto, ringraziando la famiglia Friedkin “per aver dato concretezza a un progetto di investimento”. Per Abodi il nuovo impianto rappresenta un’eredità destinata ad andare oltre Euro 2032: “I tifosi hanno bisogno di stadi accoglienti, accessibili, intelligenti, tecnologicamente avanzati e sostenibili anche dal punto di vista economico. Immagino impianti che possano diventare vere comunità energetiche”. Sul fronte delle tempistiche, Sessa ha fissato l’obiettivo di concludere l’iter amministrativo entro la metà di settembre con la possibilità di vedere la posa della prima pietra già nel mese di aprile (“È un augurio”). Approfondimento Roma, ok dal Comune al progetto nuovo stadio