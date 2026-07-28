È la 'proposta di hospitality più esclusiva' pensata dal club: da Piazza San Marco fino al Penzo, attraverso la laguna sulla "Serenissima", la barca in stile tradizionale veneziano che, nei suoi interni, richiama i salotti tipici della città. Sarà disponibile per tutte le gare casalinghe, ma solo per settantacinque tifosi a partita
Andare allo stadio in un modo differente. Via acqua, partendo da una delle piazze più belle del mondo fino allo stadio per la partita di pallone. È la nuova esclusivissima idea del Venezia, una 'Premium Hospitality Experience' a bordo de "La Serenissima", un’imbarcazione in stile tradizionale veneziano che porterà solo settantacinque tifosi per partita allo stadio Penzo.
I dettagli
Il Venezia la chiama la sua 'proposta di hospitality più esclusiva'. Il tragitto: partenza da Piazza San Marco, dunque navigazione in laguna e arrivo al Penzo. Andata e ritorno. Con tutto lo stile del caso, come la livrea nera e marmorizzata con profili dorati col leone alato simbolo di San Marco. Poi interni ispirati ai tradizionali salotti veneziani, senza dimenticare l'esperienza gastronomica completa. L'esperienza è prevista per tutte le gare casalinghe della stagione, a partire dalla prima giornata contro il Lecce.