È la 'proposta di hospitality più esclusiva' pensata dal club: da Piazza San Marco fino al Penzo, attraverso la laguna sulla "Serenissima", la barca in stile tradizionale veneziano che, nei suoi interni, richiama i salotti tipici della città. Sarà disponibile per tutte le gare casalinghe, ma solo per settantacinque tifosi a partita

I dettagli

Il Venezia la chiama la sua 'proposta di hospitality più esclusiva'. Il tragitto: partenza da Piazza San Marco, dunque navigazione in laguna e arrivo al Penzo. Andata e ritorno. Con tutto lo stile del caso, come la livrea nera e marmorizzata con profili dorati col leone alato simbolo di San Marco. Poi interni ispirati ai tradizionali salotti veneziani, senza dimenticare l'esperienza gastronomica completa. L'esperienza è prevista per tutte le gare casalinghe della stagione, a partire dalla prima giornata contro il Lecce.