Gran Galà del Calcio 2026, vota il gol più bello

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Gran Galà del Calcio AIC, vota il gol più bello della stagione 2025/2026

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Sono aperte fino al 27 agosto le votazioni per il gol più bello della stagione di Serie A 2025/2026 che verrà premiato nella prossima edizione del Gran Galà del Calcio AIC 2026 in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano

VOTA IL GOL PIU' BELLO

Torna il Gran Galà del Calcio, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A per premiare le eccellenze del calcio italiano della scorsa stagione. L'edizione 2026 è in programma mercoledì 2 settembre nella cornice del Teatro alla Scala di Milano. Fino a giovedì 27 agosto sarà possibile votare il gol più bello della stagione 2025/2026 tra le dieci reti candidate selezionate da Rivista Undici. 

I gol candidati

  • Piotr Zielinski – Verona-Inter – 2 novembre 2025
  • Francisco Conceição – Roma-Juventus – 1 marzo 2026
  • Federico Bonazzoli – Milan-Cremonese – 23 agosto 2025
  • Nico Paz – Como-Genoa – 15 settembre 2025
  • Andrea Pinamonti – Sassuolo-Lecce – 17 maggio 2026
  • Santiago Castro – Verona-Bologna – 15 gennaio 2026
  • Semih Kiliçsoy – Torino-Cagliari – 27 dicembre 2025
  • Adrien Rabiot – Torino-Milan – 8 dicembre 2025
  • Donyell Malen – Roma-Cagliari – 9 febbraio 2026
  • Scott McTominay – Napoli-Inter – 25 ottobre 2025

É POSSIBILE RIVEDERE I GOL E VOTARE QUI

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