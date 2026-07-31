Quando Maradona omaggiò Baresi con la sua maglia numero 6: "Il migliore di tutti"

Era l'ottobre del 1989, in Italia scendevano in campo i migliori giocatori del pianeta calcio ogni settimana. Due si chiamavano Diego Armando Maradona e Franco Baresi. Al termine di un Napoli-Milan, Diego rientrò nella pancia dello stadio (che oggi porta il suo nome) con la maglia numero 6 di Baresi. Non era un caso. Era un omaggio: "Franco è un grandissimo, è il migliore che ci sia. Mi porterò questo ricordo per tutta la vita"

Cartoline dal pianeta marte. Invece no, era il pianeta calcio, più precisamente il pianeta Serie A. Non erano marziani, ma uomini in carne e ossa, anche se quello che esibivano in campo domenica dopo domenica sembrava provenire da un altro pianeta. Diego e Franco erano gli opposti, in campo e di indole. Uno silenzioso, taciturno, l'altro parlava, eccome, la voce potente come delicato era il suo piede sinistro. In comune: il rispetto, la grandiosità. Era l'ottobre del 1989 e Diego tornava nella pancia dello stadio che oggi porta il suo nome con la numero 6 del Milan addosso. Non un caso, ma un omaggio, una dichiarazione: "Franco è un grandissimo, è il migliore che ci sia. Mi porterò questo ricordo per tutta la vita".