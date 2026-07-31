Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Buffa su Baresi: "La vita contadina lo ha reso silenzio e fatica"

6 PEr SEMPRE
©Getty

Intervenuto a Sky Sport 24, Federico Buffa ha voluto ricordare Franco Baresi: "I suoi racconti mi hanno fatto capire come fosse un giocatore diverso dagli altri. Se alcuni vengono dalla classe operaia e altri dalla piccola borghesia, lui veniva dalla cultura contadina, che è fatica e silenzio, e lui lo è sempre stato. I suoi compagni di squadra riconoscevano in lui una forza derivata dalla sua storia e da come è cresciuto". Guarda il VIDEO

MORTO BARESI, NEWS E REAZIONI LIVE

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Quando Berlusconi diede a Baresi il Pallone d'Oro

nel 1997

I campionissimi del grande Milan capitanato da Franco Baresi sfilavano dalle scalinate della...

Chivu: "Mercato? Serve pazienza". E ricorda Baresi

inter

Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City (visibile in...

Quando Maradona omaggiò Baresi con la sua maglia

FRANCO E DIEGO

Era l'ottobre del 1989, in Italia scendevano in campo i migliori giocatori del pianeta calcio...

Franco Baresi, la programmazione dedicata su Sky

il ricordo

Nel giorno della morte di Franco Baresi, Sky avrà una programmazione dedicata alla leggenda del...

Calcio in lutto: è morto Franco Baresi

live blog

Nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan: "La nostra storia è in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE