Intervenuto a Sky Sport 24, Federico Buffa ha voluto ricordare Franco Baresi: "I suoi racconti mi hanno fatto capire come fosse un giocatore diverso dagli altri. Se alcuni vengono dalla classe operaia e altri dalla piccola borghesia, lui veniva dalla cultura contadina, che è fatica e silenzio, e lui lo è sempre stato. I suoi compagni di squadra riconoscevano in lui una forza derivata dalla sua storia e da come è cresciuto". Guarda il VIDEO

MORTO BARESI, NEWS E REAZIONI LIVE