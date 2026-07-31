Zvonimir Boban, ex compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, è intervenuto su Sky Sport 24 per ricordare la leggenda del calcio italiano, scomparsa all'età di 66 anni: "Franco ti faceva capire subito che dovevi dimostrare tanto per meritarti di essere in una squadra come il Milan. Sempre corretto ed educato. Poi poco a poco, se dimostravi di essere giocatore da Milan e se cominciavi a dare qualcosa, così anche Franco ti dava più spazio, più contatto. Con lui ti dovevi guadagnare il rispetto. Non ti metteva pressione, però ti faceva capire: 'Dai qualcosa, poi ne parliamo'. E io avevo un enorme rispetto, anche per questo suo comportamento, che ci stava. Perché parliamo del Milan, del Milan che vince". Poi, un curioso aneddoto: "Io sono arrivato al Milan come un '10' puro. Poi giocando nel 4-4-2 mi sono trasformato: potevo fare l'ala o il centrocampista difensivo, ma era pur sempre un processo in cui io imparavo, anche se qualcosa di vecchie abitudini era rimasto. Credo giocassimo contro il Torino in casa e io ero in mezzo. A un certo punto mi sgancio sulla sinistra, dribblo anche uno e metto in mezzo una palla gol. Torno pian piano e mi fece un c... così. Gli dissi: 'Ma cosa ho fatto di male?'. Mi rispose: 'Ma non me ne frega niente che hai dribblato o meno! La prossima volta te la rubano, e chi ci difende qua? Dov'è l'equilibrio? Se giochi in mezzo, stai in mezzo'. Da quel momento non sono più andato sulla fascia (ride, ndr)".

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