Baresi, il ricordo di Boban: "Quella volta che dopo un dribbling mi fece un c... così"a sky sport
L'ex giocatore del Milan ha ricordato Franco Baresi a Sky Sport 24: "Franco ti faceva capire subito che dovevi dimostrare tanto per meritarti di essere in una squadra come il Milan. Avevo un enorme rispetto, anche per questo suo comportamento". Poi un aneddoto: "Giocavano contro il Torino e dopo un dribbling mi fece un c... così..."
Zvonimir Boban, ex compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, è intervenuto su Sky Sport 24 per ricordare la leggenda del calcio italiano, scomparsa all'età di 66 anni: "Franco ti faceva capire subito che dovevi dimostrare tanto per meritarti di essere in una squadra come il Milan. Sempre corretto ed educato. Poi poco a poco, se dimostravi di essere giocatore da Milan e se cominciavi a dare qualcosa, così anche Franco ti dava più spazio, più contatto. Con lui ti dovevi guadagnare il rispetto. Non ti metteva pressione, però ti faceva capire: 'Dai qualcosa, poi ne parliamo'. E io avevo un enorme rispetto, anche per questo suo comportamento, che ci stava. Perché parliamo del Milan, del Milan che vince". Poi, un curioso aneddoto: "Io sono arrivato al Milan come un '10' puro. Poi giocando nel 4-4-2 mi sono trasformato: potevo fare l'ala o il centrocampista difensivo, ma era pur sempre un processo in cui io imparavo, anche se qualcosa di vecchie abitudini era rimasto. Credo giocassimo contro il Torino in casa e io ero in mezzo. A un certo punto mi sgancio sulla sinistra, dribblo anche uno e metto in mezzo una palla gol. Torno pian piano e mi fece un c... così. Gli dissi: 'Ma cosa ho fatto di male?'. Mi rispose: 'Ma non me ne frega niente che hai dribblato o meno! La prossima volta te la rubano, e chi ci difende qua? Dov'è l'equilibrio? Se giochi in mezzo, stai in mezzo'. Da quel momento non sono più andato sulla fascia (ride, ndr)".