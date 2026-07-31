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Inter-City, Chivu in conferenza: "Sul mercato serve pazienza". E ricorda Baresi

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Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City (visibile in diretta su Sky Sport), l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha detto: "Speciale affrontare una grande squadra come il City, ovviamente non siamo al 100% fisicamente ma faremo del nostro meglio. Esterno destro? Serve pazienza, il mercato è ancora lungo. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti. Siamo attenti alle opportunità"

INTER, I COLPI PIU' COSTOSI A PARAMETRO ZERO

L'Inter si prepara a sfidare il Manchester City, prestigiosa amichevole che andrà in scena a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13.30 orario italiano (visibile in diretta su Sky Sport). Per i nerazzurri sarà un'occasione importante per testare lo stato di forma della squadra, come sottolineato da Cristian Chivu alla vigilia dell'incontro: "Siamo in una fase di preparazione alla nuova stagione, ma è speciale per noi avere l'opportunità di giocare qui, contro una grande squadra come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, sicuramente tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo. La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile". E sul nuovo allenatore dei Citizens, Enzo Maresca: "Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l'uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola".

Da Stones agli obiettivi di mercato: "Attenti alle opportunità"

Nel frattempo l'Inter ha dato il benvenuto a John Stones: "Sono contento del suo arrivo: è importante per noi per tanti motivi. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società". Ma il difensore inglese non sarà l'ultimo colpo in entrata. Tra gli obiettivi del club nerazzurro c'è anche un nuovo esterno destro. "Ci vuole pazienza, il mercato è ancora lungo - ha detto Chivu -, siamo tutti bravi a capire cosa manca adesso soprattutto nei doppi ruoli. Io ho sempre chiesto di alzare il livello, di mettere giocatori importanti, che hanno voglia di fare parte di questo gruppo meraviglioso. Siamo attenti alle opportunità per fare alzare il livello che questi ragazzi hanno da molti anni".

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Il messaggio per Baresi

L'allenatore dell'Inter ha voluto dedicare un messaggio anche per la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan e leggenda del calcio italiano: "Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport".

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