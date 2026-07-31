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Marchegiani: "La Nazionale di Baresi, nel '94 fu come un secondo allenatore"

ITALIA IN LUTTO
©Getty

Franco Baresi non è stato soltanto una leggenda del Milan, ma anche dell'Italia intera. I suoi Mondiali del '94 sono stati molto particolari, segnati dall'infortunio al menisco alla seconda partita e poi dall'inaspettato ritorno in finale. Intervenuto su Sky Sport, Luca Marchegiani ha spiegato. "Quando era infortunato sono convinto che Sacchi si sia affidato tantissimo a lui, una sorta di allenatore in seconda. In finale fece un'impresa straordinaria, che andrebbe studiata"

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