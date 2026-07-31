COMO-FAMALICAO 3-2

6' rig. Koutsias (F), 7' e 35' rig. Douvikas (C), 13' Diao (C), 79' Jangeal (F)

COMO (4-2-3-1): Butez (46' Tornqvist); Smolcic (46' Van der Brempt), Ramon (46' Goldaniga), Cuenca (46' Kempf), Kaiki (46' Valle); Perrone (57' Milla), Lahdo (46' Da Cunha - 80' Cassano); Diao (46' Jesus Rodriguez), Liberali (46' Azon), Caqueret (57' Rispoli - 80' Gabrielloni); Douvikas (57' Morata). All. Fabregas

Si consola con il terzo posto nella Como Cup la squadra di Cesc Fabregas che dopo aver fallito la finale perdendo ai rigori con il Villarreal, ha sconfitto nella finalina il Famalicao 3-2. Eppure il match non era cominciato nel migliore di modi per il Como già sotto dopo 6' per un rigore segnato da Koutsias e generato da un fallo di Ramon. Immediata la reazione dei padroni di casa che pareggiano i conti con Douvikas imbeccato da Perrone a centro area. Il Como spinge, il Famalicao è in difficoltà e arriva il sorpasso al 13' dagli sviluppi di un corner di Liberali, la palla passa e finisce sui piedi di Diao che la mette dentro. Il Como vuole allungare e il Famalicao non ha grosse occasioni e si arriva al 35' quando ancora uno scatenato Diao si guadagna un calcio di rigore: Douvikas segna la personale doppietta e chiude il primo tempo sul 3-1.

Inevitabili i tanti, consueti cambi nella ripresa. Fabregas ne cambia sette e la fluidità del gioco ne risente. Il match è più equilibrato e il Famalicao prova a riaccendere la partita e ci riesce al 79': disattenzione di Kempf, respinta corta di Tornqvist e Jangeal si avventa sul pallone e accorcia le distanze. Troppo tardi, il Como gestisce il pallone nella fase finale di gara e porta a casa il successo.