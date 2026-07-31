Napoli, la festa del centenario live su Sky Sport: il programmanapoli
Le celebrazioni per i 100 anni del club saranno trasmesse sabato 1° agosto in diretta su Sky: dalle 18 collegamenti con il nostro inviato Francesco Modugno su Sky Sport 24, mentre la cerimonia ufficiale sarà live su Sky Sport Calcio dalle 20.45. Ecco tutto il programma della serata, a cui prenderanno parte anche i calciatori del Napoli e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri
Sabato 1° agosto, a cento anni di distanza dalla fondazione del Napoli, la città festeggierà l'anniversario con una serata di celebrazioni. Su Sky Sport 24 previsti collegamenti dalle 18 con il nostro inviato Francesco Modugno. La festa inziierà alle 19.26 (in onore dell'anno di fondazione) da Piazza Carità, luogo della prima sede del club, mentre 100 chiese della città e una fumata azzurra 'annunceranno' ufficialmente l'apertura del centenario. Dopo il taglio del nastro alla presenza di Aurelio De Laurentiis e delle istituzioni, la processione arriverà poi in Piazza del Plebiscito. Alle 20.45 inizierà la cerimonia ufficiale del Centenario, trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio. De Laurentiis, le istituzioni, le leggende del Napoli, diversi giocatori e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ripercorreranno la storia del club insieme agli ospiti della serata. Infine alle 22.30, nella Notte Azzurra, i monumenti della città si accenderanno di azzurro. La serata seguirà alla festa spontanea di venerdì 31 agosto, organizzata dai tifosi: un corteo celebrativo che si protrarrà fino a mezzanotte, quando il Napoli entrerà ufficialmente nel suo centesimo anno di vita.