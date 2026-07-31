Le celebrazioni per i 100 anni del club saranno trasmesse sabato 1° agosto in diretta su Sky: dalle 18 collegamenti con il nostro inviato Francesco Modugno su Sky Sport 24, mentre la cerimonia ufficiale sarà live su Sky Sport Calcio dalle 20.45. Ecco tutto il programma della serata, a cui prenderanno parte anche i calciatori del Napoli e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri

NAPOLI, AVANZA GATTI: C'E' L'APERTURA DELLA JUVE