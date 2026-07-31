Un gesto indimenticabile. Nel 1990 il Milan va a giocare in casa dei belgi del Mechelen, in quello che 5 anni prima era stato il teatro della tragedia dell'Heysel. Non sono previste cerimonie, ma il Milan e Baresi 'violano' il protocollo: il capitano rossonero deposita 39 rose ai piedi dell'ex curva Z, in ricordo dei tifosi juventini morti nella terribile serata del 1985. E il popolo bianconero non può che ringraziarlo in una successiva gara casalinga con un emblematico "39 volte grazie"

MORTE BARESI, LE REAZIONI