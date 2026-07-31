Gol della Juventus!
11'- Ha segnato Douglas Luiz! Vince un contrasto in pressing, entra in area e scarica un sinistro potente sotto la traversa! Juve avanti 1-0 sul Nizza
Terzo test amichevole per la Juventus contro il Nizza alla Continassa. Spalletti ancora in emergenza in attacco in attesa dell'arrivo di Kolo Muani. Gioca Milik, in difesa c'è Celik dal 1'. A sbloccare il match però ci pensa un gran sinistro di Douglas Luiz, confermato in mediana. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
11' Douglas Luiz
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Ndayishimiye, Bard, Clauss, Koutoune, Mandaz, Abergel, Coulibaly, Diop, Jansson, Orakpo. All. Pantaloni
11'- Ha segnato Douglas Luiz! Vince un contrasto in pressing, entra in area e scarica un sinistro potente sotto la traversa! Juve avanti 1-0 sul Nizza
5' - Juve vicina al gol. Douglas Luiz allarga a destra per Celik, che ha tutto lo spazio e il tempo per calibrare il cross. Ottimo inserimento di Miretti sul primo palo. ma il suo colpo di testa sfiora solo la porta di Diouf
2'- In questi primi minuti è Kalulu a giocare da terzino sinistro, con Celik nel suo ruolo naturale a destra
1' - Si parte! Primo pallone toccato dalla Juventus
Disposto dalla Figc per le amichevoli odierne e del weekend
L'arbitro del match alla Continassa sarà Luca Pairetto
Gioca Celik largo a sinistra, Douglas Luiz ha una chance in mediana, così come Zhegrova a destra nel tridente alle spalle della punta Milik. Gioca avanzato Cambiaso
La cessione di Openda, il prossimo arrivo di Kolo Muani e Alajbegovic. E poi? La Juve potrebbe continuare a operare in attacco tra l'interesse per Zirkzee e la possibile partenza di David
Oggi il titolare sarà Di Gregorio. E in futuro? Al momento i nomi più caldi sono quelli di Vicario del Tottenham e di Suzuki del Parma
Un colpo a sorpresa che arricchisce la qualità dell'attacco bianconero. Come può convivere con i vari Yildiz e Conceicao? Maurizio Compagnoni prova a ipotizzarlo
Alessandro Del Piero, ricordando Baresi con una storia Insragram e un post su X, ha aggiunto: "39 volte grazie. Gli juventini capiranno". Il riferimento è a un gesto che Baresi fece nel marzo 1990, quando il Milan fece visita ai belgi del Mechelen per l'andata dei quarti di finale di Champions. Lo stadio non si chiamava più Heysel ma era quello della tragedia del 1985 con la morte di 39 tifosi bianconeri. Non furono autorizzati ricordi o cerimonie, ma il Milan andò oltre il protocollo: capitan Baresi depositò 39 rose ai piedi dell'ex curva Z. E, qualche partita dopo, i tifosi della Juventus lo ringrazieranno con uno striscione emblematico: "39 volte grazie"
All'età di 66 anni si è spenta la leggenda del Milan. In tantissimi lo stanno omaggiando tra post e ricordi. Potete leggere qui tutti i contenuti di Sky Sport per un gigante del calcio italiano
Ieri, ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ha fatto il punto sui possibili colpi di mercato bianconeri, l'attaccante Randal Kolo Muani e l'ala Kerim Alajbegovic. Entrambi sono molto vicini
Nella semifinale della Champions League 2017, la Juventus supera l'ostacolo Monaco esibendo una straordinaria maturità tattica. La gara d'andata al Louis II è ipotecata da uno splendido 0-2, una memorabile doppietta del Pipa Gonzalo Higuaín. Al ritorno a Torino i bianconeri sigillano la qualificazione vincendo 2-1 grazie alle reti di Dani Alves e di Mario Mandžukic. Un successo che proietta la Juventus alla finale di Cardiff. Le due squadre si erano affrontate già due anni prima ai quarti di finale. Passò sempre la Juve con un rigore di Vidal all'andata a Torino
Come nel 1989, ma in tutt'altro contesto. La Juve ospita un club francese nel 2014 in Europa League. Stavolta siamo all'Allianz Stadium e l'avversario è il Lione, ma come quel lontano precedente i risultati sono identici: 1-0 in Francia, 2-1 in Italia
Nella semifinale della Champions League 1996, la Juventus di Marcello Lippi affronta il Nantes in un doppio confronto memorabile ed equilibrato. Dopo il solido 2-0 dell'andata a Torino, firmato da Vialli e Jugovic, i bianconeri resistono al ritorno in Francia cedendo per 3-2. I gol decisivi in trasferta furono di Vialli e Paulo Sousa
Juventus-Psg si ritrovano 4 anni dopo. La Juve si è spostata dal Comunale al Delle Alpi e la posta in palio è ancora più alta: l'incontro è la semifinale d'andata di Coppa Uefa. Un match indimenticabile, contrassegnato dai gol di due futuri Palloni d'Oro. Per i francesi segna George Weah. La risposta bianconera è opera di Roberto Baggio con 2 capolavori, l'ultimo dei quali è una pennellata su punizione che giustifica il suo soprannome di Raffaello
Juventus-Psg fu la gara di ritorno dei sedicesimi. A Parigi i bianconeri avevano vinto 1-0. A Torino una rete di Galia sembra mettere in discesa la qualificazione, ma i francesi pareggiano immediatamente con Bravo. Nella ripresa la suspense dura fino a 8 minuti dalla fine, quando da un calcio d'angolo De Agostini ferma una ripartenza e scocca un tiro che trova la deviazione di Bosser: palla in rete e 2-1 finale
Il primo incrocio della Juventus contro un club francese in Coppa Uefa fu una data storica. La sfida con il Psg si giocò il primo novembre del 1989, nel giorno in cui la Signora compie 102 anni.
Il Nizza presenta un ruolino di marcia più brillante, con due vittorie nelle prime due uscite stagionali. I rossoneri hanno battuto il Marsiglia 3-0 il 25 luglio e si erano già imposti 4-0 sul Nimes una settimana prima
La Juventus arriva a questa amichevole con un bilancio recente di una vittoria e un pareggio. L'ultima uscita risale al 25 luglio, con un successo per 1-0 contro lo Standard Liegi, mentre in precedenza i bianconeri avevano pareggiato 0-0 con il Basilea nella prima uscita stagionale
Quella contro il Nizza sarà l’ottava gara nella storia tra le due squadre, ma l’ultimo incrocio risale all’aprile 1968 (pareggio in amichevole per 1-1 grazie al gol di De Paoli dal dischetto)
Buonasera a tutti. Il pre-campionato della Juventus, prima della tournée in Asia e in Oceania, continua con l'amichevole contro il Nizza. Avvicimiamoci insieme al calcio d'inizio previsto per le 18
Franco Baresi non è stato soltanto una leggenda del Milan, ma anche dell'Italia intera. I suoi...
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