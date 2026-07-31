Alessandro Del Piero, ricordando Baresi con una storia Insragram e un post su X, ha aggiunto: "39 volte grazie. Gli juventini capiranno". Il riferimento è a un gesto che Baresi fece nel marzo 1990, quando il Milan fece visita ai belgi del Mechelen per l'andata dei quarti di finale di Champions. Lo stadio non si chiamava più Heysel ma era quello della tragedia del 1985 con la morte di 39 tifosi bianconeri. Non furono autorizzati ricordi o cerimonie, ma il Milan andò oltre il protocollo: capitan Baresi depositò 39 rose ai piedi dell'ex curva Z. E, qualche partita dopo, i tifosi della Juventus lo ringrazieranno con uno striscione emblematico: "39 volte grazie"