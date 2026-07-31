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Romario incorona Baresi: "Il giocatore più ostico che abbia mai affrontato"

il ricordo

L'ex attaccante brasiliano ha ricordato Baresi con un messaggio sui social. I due si affrontarono nella finalissima del Mondiale di Pasadena nel 1994: "Il calcio si è svegliato un po' più triste. Posso dirlo con certezza: è stato il giocatore più ostico che abbia affrontato in carriera. Uno dei più grandi difensori centrali della storia"

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"È stato il giocatore più ostico che abbia mai affrontato". Bastano queste parole di Romario per raccontare la grandezza di Franco Baresi. Il brasiliano ha voluto ricordare la leggenda dell'Italia e del Milan, affrontato nella finalissima del Mondiale di Usa '94 a Pasadena, con un bel messaggio social. Un post carico di stima e affetto per quello che, secondo il brasiliano, è stato l'avversario più difficile da affrontare.

Il messaggio di Romario

"Oggi il calcio si è svegliato un po' più triste con la morte di Franco Baresi.

Quando giocavo nel Psv, affrontai il Milan due volte e capii subito quanto fosse difficile superare Baresi. Poi ci ritrovammo nella finale del Mondiale del 1994, una delle partite più importanti della nostra vita. Posso dirlo con certezza: è stato il giocatore più difficile che abbia mai affrontato in carriera. Nel 1997 ho avuto l'onore di partecipare alla sua partita d'addio. Era di un altro livello! È stato il simbolo del Milan e della Nazionale italiana. Uno dei più grandi difensori centrali della storia.

Va tutto il mio rispetto per ciò che ha fatto per il calcio e il mio affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Che possa riposare in pace. Grazie, Baresi".

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