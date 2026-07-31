Romario incorona Baresi: "Il giocatore più ostico che abbia mai affrontato"

L'ex attaccante brasiliano ha ricordato Baresi con un messaggio sui social. I due si affrontarono nella finalissima del Mondiale di Pasadena nel 1994: "Il calcio si è svegliato un po' più triste. Posso dirlo con certezza: è stato il giocatore più ostico che abbia affrontato in carriera. Uno dei più grandi difensori centrali della storia"

"È stato il giocatore più ostico che abbia mai affrontato". Bastano queste parole di Romario per raccontare la grandezza di Franco Baresi . Il brasiliano ha voluto ricordare la leggenda dell'Italia e del Milan, affrontato nella finalissima del Mondiale di Usa '94 a Pasadena , con un bel messaggio social. Un post carico di stima e affetto per quello che, secondo il brasiliano, è stato l'avversario più difficile da affrontare.

Il messaggio di Romario

"Oggi il calcio si è svegliato un po' più triste con la morte di Franco Baresi.

Quando giocavo nel Psv, affrontai il Milan due volte e capii subito quanto fosse difficile superare Baresi. Poi ci ritrovammo nella finale del Mondiale del 1994, una delle partite più importanti della nostra vita. Posso dirlo con certezza: è stato il giocatore più difficile che abbia mai affrontato in carriera. Nel 1997 ho avuto l'onore di partecipare alla sua partita d'addio. Era di un altro livello! È stato il simbolo del Milan e della Nazionale italiana. Uno dei più grandi difensori centrali della storia.

Va tutto il mio rispetto per ciò che ha fatto per il calcio e il mio affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Che possa riposare in pace. Grazie, Baresi".