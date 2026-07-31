Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Franco Baresi, 6 Grande Grande Grande: la programmazione dedicata su Sky

il ricordo

Nel giorno della morte di Franco Baresi, Sky avrà una programmazione dedicata alla leggenda del Milan. "Franco Baresi, 6 Grande Grande Grande" a partire dalle 14.00 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

CALCIO IN LUTTO, E' MORTO FRANCO BARESI

Il ricordo della leggenda del Milan parte dalla bellissima conversazione fra Federico Buffa e Franco Baresi nel 2021 e prosegue attraverso le vittorie del Milan di quegli anni. Il suo racconto e quello dei compagni di viaggio accompagneranno la giornata su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW a partire dalle 14.00.

La programmazione dedicata di Sky Sport Calcio

Venerdì 31 luglio

  • ore 14.00:         Buffa e Baresi: Libero di Sognare (del 15/10/2021)
  • ore 14.45:         Milan vs Steaua Bucarest (del 24/05/89)
  • ore 15.00:         I signori del calcio Baresi (del 27/10/2012)
  • ore 15.00:         History Remix: Milan Campione d'Europa ‘89 (del 24/05/19)
  • ore 16.00:         Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 1 (del 07/05/2024)
  • ore 17.00:         Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 2 (del 18/05/2024)

La programmazione dedicata di Sky Sport Calcio prosegue la sera

Venerdì 31 luglio

  • ore 20.00:         Buffa e Baresi: Libero di Sognare (del 15/10/2021)
  • ore 20.45:         Milan vs Steaua Bucarest (del 24/05/89)
  • ore 21.00:         I signori del calcio Baresi (del 27/10/2012)
  • ore 21.30:         History Remix: Milan Campione d'Europa ‘89 (del 24/05/19)
  • ore 22.00:         Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 1 (del 07/05/2024)
  • ore 23.00:         Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 2 (del 18/05/2024)
  • ore 24.00:         Buffa e Baresi: Libero di Sognare (del 15/10/2021)
  • ore 00.45:         Milan vs Steaua Bucarest (del 24/05/89)
  • ore 01.00:         I signori del calcio Baresi (del 27/10/2012)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Calcio in lutto: è morto Franco Baresi

live blog

Nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan: "La nostra storia è in...

Baresi, la chiacchierata con Buffa nel 2021

6 PER SEMPRE

Ricordiamo Franco Baresi, leggenda del nostro calcio, con un momento molto significativo della...

Baresi, l'ultima uscita con Bergomi a San Siro

IL VIDEO

L'ultima uscita pubblica di Franco Baresi è stata lo scorso 6 febbraio 2026, in occasione della...

Il Milan: "Franco Baresi è per sempre"

6 per sempre

L'annuncio della morte di Franco Baresi è stato dato dal Milan, il club con cui il difensore ha...

Chivu, marea di autografi per lui a Hong Kong

video

L'Inter ha iniziato la sua tournée asiatica a Hong Kong con un Chivu travolto dall'affetto dei...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE