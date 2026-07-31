Franco Baresi, 6 Grande Grande Grande: la programmazione dedicata su Skyil ricordo
Nel giorno della morte di Franco Baresi, Sky avrà una programmazione dedicata alla leggenda del Milan. "Franco Baresi, 6 Grande Grande Grande" a partire dalle 14.00 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Il ricordo della leggenda del Milan parte dalla bellissima conversazione fra Federico Buffa e Franco Baresi nel 2021 e prosegue attraverso le vittorie del Milan di quegli anni. Il suo racconto e quello dei compagni di viaggio accompagneranno la giornata su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW a partire dalle 14.00.
La programmazione dedicata di Sky Sport Calcio
Venerdì 31 luglio
- ore 14.00: Buffa e Baresi: Libero di Sognare (del 15/10/2021)
- ore 14.45: Milan vs Steaua Bucarest (del 24/05/89)
- ore 15.00: I signori del calcio Baresi (del 27/10/2012)
- ore 15.00: History Remix: Milan Campione d'Europa ‘89 (del 24/05/19)
- ore 16.00: Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 1 (del 07/05/2024)
- ore 17.00: Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 2 (del 18/05/2024)
La programmazione dedicata di Sky Sport Calcio prosegue la sera
Venerdì 31 luglio
- ore 20.00: Buffa e Baresi: Libero di Sognare (del 15/10/2021)
- ore 20.45: Milan vs Steaua Bucarest (del 24/05/89)
- ore 21.00: I signori del calcio Baresi (del 27/10/2012)
- ore 21.30: History Remix: Milan Campione d'Europa ‘89 (del 24/05/19)
- ore 22.00: Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 1 (del 07/05/2024)
- ore 23.00: Milan 1994 - Più che una squadra, episodio 2 (del 18/05/2024)
- ore 24.00: Buffa e Baresi: Libero di Sognare (del 15/10/2021)
- ore 00.45: Milan vs Steaua Bucarest (del 24/05/89)
- ore 01.00: I signori del calcio Baresi (del 27/10/2012)