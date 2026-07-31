Nel giorno della morte di Franco Baresi, Sky avrà una programmazione dedicata alla leggenda del Milan. "Franco Baresi, 6 Grande Grande Grande" a partire dalle 14.00 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Il ricordo della leggenda del Milan parte dalla bellissima conversazione fra Federico Buffa e Franco Baresi nel 2021 e prosegue attraverso le vittorie del Milan di quegli anni. Il suo racconto e quello dei compagni di viaggio accompagneranno la giornata su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW a partire dalle 14.00.