Quando Berlusconi consegnò a Baresi il Pallone d'Oro. E quell'ultimo giro di campo

Sua Emittenza Berlusconi aveva lasciato di corsa la Bicamerale per correre a San Siro. Per quel giorno, il giorno dell'addio al calcio di Franco Baresi, aveva studiato non solo un grande show, ma un grande show televisivo. E allora eccoli i campionissimi del grande Milan capitanato da Franco Baresi sfilare dalle scalinate della tribuna rossa di San Siro (quella d'onore) sulle note di 'The Final Countdown' degli Europe, il terreno di caccia del Milan dell'utopia berlusconiana. Li annuncia uno a uno Gerry Scotti, un Baresi di Mediaset, mai andato via. Sembra un dream team. Anzi, lo è per davvero. Van Basten e Gullit, Rijkaard e Ancelotti. I Galli, Giovanni e Filippo, Mussi, Colombo, Donadoni, Rossi, Desailly, Baggio, Weah, Massaro, Stroppa, c'è anche Edgar Davids. Lentini, Carbone, Virdis, Simone, Nava. Le All Stars schierano — tra gli altri — Preud'homme, Bergomi, Beppe Baresi, il fratello; e poi Hierro, Redondo, Romario, Michel, Careca, Zico. C'è da stropicciarsi gli occhi. Baresi sta per salutare il calcio. In campo giocano cinque Palloni d'Oro. Il sesto lo ha in mano Silvio Berlusconi: è per Franco Baresi.