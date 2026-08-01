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Fiorentina-Real Madrid, il risultato in diretta LIVE

live Amichevole
©Getty

Dopo una partenza con ritmi bassi, il Real Madrid accelera e trova la rete del vantaggio con Endrick che fulmina De Gea in diagonale. La Fiorentina prova una reazione ma è il Real a comndare il gioco e a segnare la rete del raddoppio con il giovane Alexis Ciria. Prima del break la Fiorentina si scuote e accorcia con Piccoli

FIORENTINA-REAL MADRID 1-2

12' Endrick (R), 24' Alexis Ciria (R), 41' Piccoli (F)

 

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Mandragora; Atta; Gudmundsson, Piccoli. All. Grosso.

 

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho.

LIVE

Il risultato del primo tempo sul profilo X del Real Madrid

intervallo!

Fiorentina-Real Madrid 1-2

GOL!

41' - Fiammata della Fiorentina: segna ancora Piccoli

Al primo tiro la squadra di Grosso segna, incursione da destra di Jimenez che asseconda e serve Piccoli in profondità, l'attaccante in diagonale di destro accorcia le distanze

38' - Ci prova anche Arda Guler da calcio di punizione laterale, De Gea ci mette i pugni e respinge

36' - Continua a premere il Real Madrid che schiaccia la Fiorentina all'interno dei suoi 30 metri, la squadra di Grosso continua a soffrire tantissimo sugli esterni

32' - Adesso è dominio del Real Madrid che ha messo decisamente alle corde la Fiorentina

30' - Real Madrid che sembra decisamente più brillante in questo primo tempo, Fiorentina in difficoltà sulle iniziative dei Blancos

COOLING BREAK

GOL!

24' - Raddoppia il Real Madrid: gol di Alexis Ciria

Camavinga riceve da Alexander Arnold alle spalle dei centrocampisti, punta l'area, vede sul secondo palo, Alexis Ciria che controlla e batte di nuovo De Gea in diagonale

20' - Real sempre molto pericoloso sulle corsie, questa volta è Dumfries a trovare lo spazio per attaccare da destra, palla tesa in mezzo, la difesa della Fiorentina si salva

15' - La Fiorentina ha provato una reazione quasi rabbiosa ma molto bravo il Real Madrid a difendersi con ordine

GOL!

12' - Real Madrid in vantaggio: gran gol di Endrick

Il Real sfonda a sinistra con un'incursione di Carreras, 'pase de la muerte' all'indietro per Endrick che con un controllo salta Ranieri e incrocia battendo De Gea

4' - Primo tentativo della partita da parte di Alexander-Arnold ma pallone decisamente fuori dallo specchio

3' - Ritmi inevitabilmente ancora blandi in questo avvio di partita ma anche la Fiorentina cerca molto il possesso palla

calcio d'inizio!

Fiorentina-Real Madrid 0-0

Si parte a Klagenfurth

Grande applauso anche a Klagenfurth per ricordare il campione e bandiera del Milan

Un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi

Le squadre stanno entrando in campo

Manca poco all'inizio della partita

Brescianini né in campo e né in panchina per un problema fisico, tenuto fuori a scopo precauzionale

La formazione della Fiorentina in grafica

La formazione del Real Madrid in grafica

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Mandragora; Atta; Gudmundsson, Piccoli. All. Grosso.

Real vittorioso nell'ultimo incrocio con la Fiorentina nel 2017

Il Real Madrid ha vinto due dei tre precedenti incontri con la Fiorentina, inclusa una vittoria per 2-1 nell'ultimo confronto del 2017

Real, poker all'esordio contro il Leganes

Il Real Madrid ha aperto la preparazione pre-campionato con una vittoria per 4-1 sul Leganés sotto la guida di José Mourinho

Real Madrid vittorioso nelle ultime quattro gare in tutte le competizioni

I Blancos hanno vinto tutte le ultime quattro partite in tutte le competizioni, segnando 11 gol

Quel precedente in finale di Coppa dei Campioni

Il precedente più importante tra Real Madrid e Fiorentina risale alla finale di Coppa dei Campioni del 1957. Il Real Madrid vinse la finale del 1957 per 2-0, con Alfredo Di Stéfano a segno su rigore e Paco Gento a raddoppio. 

Il Real ha affrontato il Milan a Klagenfurt nel precampionato del 2021

Il Real Madrid ha già giocato al Wörthersee Stadion durante il precampionato 2021, pareggiando 0-0 contro il Milan l'8 agosto 2021. 

Una vittoria e una sconfitta per la Fiorentina

Dopo la sconfitta contro il QPR e la vittoria contro il Watford, entrambe di misura per 2-3 e 1-0, la squadra di Grosso affronta il Real Madrid al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria.

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