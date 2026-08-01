Dopo una partenza con ritmi bassi, il Real Madrid accelera e trova la rete del vantaggio con Endrick che fulmina De Gea in diagonale. La Fiorentina prova una reazione ma è il Real a comndare il gioco e a segnare la rete del raddoppio con il giovane Alexis Ciria. Prima del break la Fiorentina si scuote e accorcia con Piccoli